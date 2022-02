Lors des dernières joutes locales, la commune de Pikine-Est est sortie première dans le département de Pikine, avec plus de 45 % des suffrages exprimés, mais aussi première dans toute la région de Dakar, pour toutes les listes de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui étaient en lice. Cette information est du maire de cette commune. Issakha Diop faisait face à la presse, hier. ‘’Nous avons un écart de plus de 1 700 voix avec la coalition Yewwi Askan Wi et de 3 701 voix avec la Grande coalition Wallu Sénégal.

Une façon de dire que nous avons été un grand contributeur. Ceci a été une grande performance électorale qui consacre Abdoulaye Thimbo un deuxième mandat comme maire de cette ville, ce qui est une première. Chez nous, il y a une situation exceptionnelle qui s’est produite. En effet, le cumul des coalitions Wallu et Yaw ne fait pas le nombre de voix engagées par BBY. Wallu se retrouve avec 3 100 voix, Yaw 1 200 voix.

Toutes les listes réunies ne font pas le nombre de voix de BBY qui est de l’ordre de 5 000. Ce qui veut dire que BBY a gagné très largement dans cette commune. Une façon de dire que l’opposition réunie ne fait pas le poids de BBY dans la commune. C’est une victoire incontestable. Sur les cinq listes qui étaient en compétitions, les trois sortaient de la majorité, pour ne pas dire des listes parallèles’’, a indiqué le maire qui va rempiler pour un second mandat.