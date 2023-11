Un forum populaire d'éducation et de sensibilisation sur les droits de l'enfant en lien avec les services sociaux de base dans le département de Pikine a eu lieu hier. Une occasion saisie par le deuxième adjoint de la commune de Pikine-Est, Daouda Sarr Diallo, pour lister les réalisations de leur maire dans le domaine de l'éducation. "Je peux vous assurer que le ministre maire Issakha Diop a érigé en sur-priorité l'éducation. Depuis son arrivée à la tête de cette commune en 2014, il n'a cessé de faire de grandes réalisations.

La première fut la construction d'une bibliothèque municipale et un cyber pour la formation des jeunes. Au-delà, il a installé des classes passerelles de concert avec l'inspection, autrement dit une école pour les sans écoles qui ont été exclus du système formel. Ils ont été récupérés et on a contracté avec des professeurs pour eux.

Nous en avons qui ont leur Brevet et sont actuellement intégrés dans le système formel. Nous avons aussi une école inclusive pour impliquer les enfants handicapés. A cela s'ajoutent deux commissions stratégiques à savoir celle pour la protection de la petite enfance et pour l'inclusion et les couches vulnérables", a indiqué M. Diallo.