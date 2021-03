Alors que le Sénégal est secoué, ces derniers jours, par des manifestations sanglantes, les femmes de la plateforme Andakdall JamSenegal appellent à la paix et réclament une société juste envers les femmes. Ce, dans un contexte où la femme est célébrée partout dans le monde, en cette journée du 8 Mars.

Dans un contexte où le Sénégal sombre à cause des manifestations sur toute l’étendue du territoire, l’initiative dénommée ‘’Andakdall JamSenegal’’, fait son émergence. Cette plateforme qui, au moment où la femme est célébrée partout dans le monde, appelle au calme et réclame une société juste envers la gent féminine.

A cet effet, elle organise un sit-in pacifique aujourd’hui à 15 h, au terrain Sacré-Cœur. Elles ont décidé de s’habiller toutes en blanc, la couleur de la paix. ‘’Cette année, le Sénégal connaît une crise politique qui perdure et il est impossible de célébrer cette journée sans prendre en compte ces événements malheureux que notre patrie traverse. A travers ce sit-in pacifique, nous appelons au calme toutes les parties prenantes de la société, mais aussi, nous marquons l’importance que les femmes accordent à notre démocratie qui a toujours été louée un peu partout à travers le monde. Cette démocratie, il faut la préserver dans la paix, car, au final, nous sommes tous des Sénégalais soucieux de l’avenir de ce pays’’, lit-on dans leur déclaration rendue publique.

Selon Yaye Fatou Sarr, l’initiative regroupe des femmes de tous bords, de toutes obédiences politiques et religieuses. Celle-ci précise que leur objectif est de pouvoir rétablir la paix au Sénégal. ‘’Depuis plusieurs jours, nous réfléchissons à des solutions qui pourraient aider à résoudre ce problème. On voulait, à la base, faire une manifestation pacifique à la place de l’Obélisque, nous réunir toutes ensemble assises, le drapeau du Sénégal devant nous. Et après discussions et ayant entendu qu’il y a eu des initiatives de ce genre-là, nous avons décidé d’y surseoir et d’aller vers une campagne digitale’’, a-t-elle soutenu.

Yaye Fatou Sarr d’annoncer qu’elles ont essayé de voir toutes les femmes qui auraient la même initiative qu’elles, pour qu’elles unissent leurs forces afin de faire quelque chose de concret dans cette lutte.

Par ailleurs, le premier acte posé par la plateforme est la diffusion d’une déclaration écrite où elles réclament la préservation des libertés individuelles, de la jeunesse et de la République. ‘’Notre attente principale, c’est que la paix soit restaurée. Que chacun prenne ses responsabilités. Que les gens puissent vivre dans le calme. Qu’ils puissent dialoguer et s’entendre autour de l’essentiel. Qu’il n’y a rien de plus important que le Sénégal, que le développement économique du pays…’’, a-t-elle indiqué.

MAGUETTE NDAO