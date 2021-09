Dans cet entretien, le secrétaire général de l’association Touba Ca Kanam, par ailleurs Président de la commission administrative, Mame Mbaye Sylla, revient sur les difficultés rencontrées par cette structure et ses prochains défis, sans oublier les relations entre l’État et Touba Ca Kanam.

Après cinq ans sur le terrain, peut-on avoir une idée du nombre de personnes ayant bénéficié des services de Touba Ca Kanam ?

Il sera très difficile, voire même impossible de donner un chiffre exact sur les personnes qui ont eu à bénéficier des services de Touba Ca Kanam. Mais depuis sa création en 2016 jusqu'à nos jours, l'association, à travers ses missions et objectifs, a eu à réaliser des projets structurants qui touchent pratiquement tous les secteurs de développement social et infrastructurel dans la ville sainte de Touba.

Par conséquent, la mise en œuvre desdits projets a participé inéluctablement à l'amélioration des conditions de vie des populations, du cadre de vie et à la modernisation des édifices publics et sociaux de la ville sainte de Touba. C'est à ce titre que nous avons mis en place des infrastructures sanitaires de haute facture dans les quartiers périphériques de Touba, la réalisation des ouvrages d'assainissement pour lutter contre les inondations, la réalisation des extensions du réseau d’eau potable dans les zones les plus reculées, la formation des maîtres coraniques, femmes et jeunes de la ville sainte de Touba, l'accompagnement des services techniques locaux dans le cadre de leurs missions, entre autres actions hautement significatives.

Quelles sont les limites de Touba Ca Kanam et les difficultés que vous avez rencontrées durant ces cinq dernières années ?

Durant les cinq ans de réalisations et d'actions concrètes, l'association Touba Ca Kanam, comme toutes les autres organisations, a traversé des moments plus ou moins tendus, dans le cadre de sa structuration, son organisation et son expansion ; mais qu'elle a eu quand même à corriger tout au long de son parcours et cheminement. Ceci nous a permis de maintenir le cap et de pouvoir traduire en actes visibles et palpables le projet de développement de Cheikh Ahmadou Bamba (fondateur du mouridisme) dans la ville sainte de Touba.

On sait aussi que malgré vos importantes réalisations, il y a des difficultés qui demeurent dans la ville sainte, notamment dans le secteur de l'assainissement, avec les inondations et le problème d'approvisionnement en eau potable. Touba Ca Kanam a-t-elle des projets dans ces deux secteurs pour aider à les régler définitivement ?

Vous savez, la ville sainte de Touba connaît, depuis plusieurs années, une croissance démographique spectaculaire et une extension spatiale fulgurante et peu encadrée, favorisant parfois des occupations spatiales anarchiques et sans services sociaux de base (eau, électricité, assainissement...). C'est la raison pour laquelle vous notez des inondations dans certaines zones de la ville sainte de Touba.

Par conséquent, l'association Touba Ca Kanam a lancé, depuis 2020, un projet dénommé ‘’Opération Défar Yone Yi", dans lequel on a eu à réaliser quatre pistes, soit une distance de 5,5 km, les réalisations de réseaux d’assainissement des eaux pluviales, soit une distance de 35 000 m linéaires et 72 regards de visite, les réalisations de 305 m linéaires de radiers submersibles, la réalisation d'une mini station de relevage avec deux pompes d'une capacité de 500 m3/h chacune, plus un coffret électrique, la réalisation d'une grille avaloir de 7 m de longueur avec des tampons en composite au niveau de la station Shell, la réalisation de l’assainissement autonome, avec la mise en place de 128 puits d'infiltrations de profondeur 3,5 m/4,5 et 26 grilles avaloirs, la réalisation de 10 dalots et la préfabrication et pose de 11 000 m linéaires de bordures T2...

Ces réalisations susmentionnées montrent la contribution importante de Touba Ca Kanam en matière d'assainissement des eaux pluviales dans la ville sainte de Touba, même si les inondations continuent de causer des difficultés dans certaines zones non-assainies. Nous continuerons de poursuivre notre plan d'action suivant les priorités, en nous basant sur le Plan directeur d'assainissement (PDA) de Touba et l'encadrement et la supervision de notre cher partenaire Onas (Office national de l’assainissement du Sénégal) pour régler définitivement la question des inondations à Touba.

Depuis sa création jusqu'à nos jours, Touba Ça Kanam, en collaboration avec le Comité d'initiative pour l'eau de Touba (Maou Rahmati) a réalisé, chaque année, des extensions du réseau hydraulique vers les quartiers périphériques de la ville sainte de Touba qui n'ont pas bénéficié, depuis fort longtemps, de ce liquide précieux, "or bleu", indispensable au maintien de la vie.

Par conséquent, Touba Ça Kanam, dans le cadre de ses interventions en matière d'adduction d'eau potable, intégra le cadre de concertation qui a été mis en place sur instruction du khalife général des mourides pour régler de manière définitive la question de l'eau dans la ville sainte de Touba.

Avant vous, il y avait d'autres associations de même nature qui ont disparu par la suite. Touba Ca Kanam est-elle un projet durable ? Quels seront les prochains défis ?

Le champ des défis est immense, mais pour en dire peu, disons que dans le domaine de la santé, nous comptons mettre sur pied des postes de santé et centres médico-sociaux pour venir en aide aux populations, puisque le gap est énorme. Nous allons continuer d’investir dans l’assainissement pour sortir certains quartiers des eaux pluviales.

Pour ce qui est de l’éclairage public, après avoir éclairé le tronçon rond-point garage Daara Jolof – rond-point ancien garage avec 180 poteaux, nous allons, avec les 5 000 lampadaires qu’on vient d’acquérir, sortir certains quartiers de l’obscurité. Pour ce qui est de l’éducation et de la formation, des actions concrètes ont été initiées, comme le renforcement pédagogique des maîtres coraniques, mais aussi l’initiation des femmes dans la transformation des produits locaux.

On a aussi vu des projets qui ont été terminés dans le volet santé, des infrastructures qui peinent à être dotées en ressources humaines par l’Etat. Est-ce que les relations entre Touba Ca Kanam et l’Etat sont huilées ? Ne mélangez-vous pas vos fonctions à celles de l'Etat ? Y a-t-il des bisbilles entre vous et le ministère de la Santé ?

Au courant de cette année, nous avons livré trois postes de santé équipés et avec logements de l’infirmier et de la sage-femme d’Etat. Ils ont été visités et appréciés par les autorités sanitaires de la région, mais aussi par des envoyés du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Ce qui retarde l’affectation du personnel soignant, nous ne saurons le dire. En ce qui nous concerne, nous ne notons aucune bisbille avec le ministère de la Santé. Seulement, son mutisme sur la question inquiète les populations de la ville sainte.

PAR CHEIKH THIAM