Aux prochaines élections municipales, la bataille des "trois" de la mouvance présidentielle aura bien lieu à Podor. Après les déclarations de candidature de la ministre des Affaires étrangères et actuelle maire, Aissata Tall Sall, de l'opérateur économique, Mamadou Racine Sy, c'est au tour de l'ancienne députée, Aminata Astel Sall d'entrer dans la danse.

Pour redonner à la commune de Podor sa véritable place, des jeunes dynamiques, ambitieux et déterminés, réunis autour de la convergence Casa, ont choisi de miser sur Astel Sall. A en croire le secrétaire général de la " Casa", il n'est plus question de céder la place à des politiciens qui veulent faire de la commune leur fromage et imposer aux populations une bipolarisation Aissata Tall- Racine Sy. "Chacun d'entre eux a eu à diriger. Et chacun a montré de quoi il est capable pour le développement de la ville. Les choses et les temps ont changé. C'est nous qui vivons, ici. Il n'est plus question de rester à Dakar et venir, à la veille des municipales, tromper les populations et rentrer tranquillement. Nous attirons l’attention du Président Macky Sall sur le choix au sein de BBY à Podor-commune", lance Ibrahima Keita.

Le président de la convergence "Casa’’ explique, ainsi, que le choix porté sur l’ancienne députée Astel Sall pour aller à l'assaut de la mairie n'est pas fortuit. "Elle a l'expérience et l'expertise pour redorer le blason de la gestion municipale. Elle avait la possibilité de s'installer à Dakar, comme beaucoup de ses pairs. Mais, elle a choisi de rester, en permanence, à Podor, sillonnant le département et affrontant les dures conditions climatiques auprès des populations pour les appuyer dans leurs initiatives de développement. Les mutuelles de femmes mises en place, les financements de formation à l'entreprenariat des jeunes, la construction de lieux de culte via ses partenaires, l'acquisition de camions frigorifiques, de bus scolaires pour soulager les parents d'élèves, le soutien matériel et financier des équipes sportives de Podor, pour ne citer que ces quelques réalisations sociales, sont des arguments suffisants pour prouver que notre candidate à la candidature est valable’’.

Concernant le futur choix définitif du candidat de BBY, déclare le président Amdine Mbodj : ‘’le Président Macky Sall percevra le message délivré par les populations podoroises".

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)