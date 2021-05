Point Covid-19

Dans le bulletin quotidien consacré à l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, il est annoncé 15 nouvelles contaminations au coronavirus. Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 842 individus, correspondant à un taux de positivité de 1,78 %, selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.

Faisant le point quotidien, il a précisé que cinq parmi les nouveaux cas détectés étaient des contacts suivis par les services sanitaires, les dix autres provenant de la transmission communautaire. Ces derniers ont été identifiés à Grand-Yoff, HLM, Dakar-Plateau, Malika et Rufisque, des localités de la région de Dakar, et dans celles de Matam, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Tambacounda.

Le Dr Ndiaye a, dans le même temps, révélé que 18 patients de la maladie avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, tandis qu’aucun décès n’avait été enregistré. Le Sénégal a, depuis le début de l’épidémie sur son sol, déclaré 40 729 cas positifs de Covid-19. A ce jour, 39 428 ont recouvré la santé après avoir contracté le virus, 1 120 ont perdu la vie et 180 patients, dont 13 dans un état grave, sont encore sous traitement dans les structures de santé ou suivis à domicile, d’après les données officielles du ministère de la Santé. Concernant la campagne de vaccination, 428 147 personnes ont au moins reçu une première dose depuis le début en fin février de la campagne nationale, selon le directeur de la Prévention.