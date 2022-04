Les élections législatives approchent à grands pas. Partout dans le pays, les acteurs politiques s’activent dans la recherche de parrainages, en attendant la période de précampagne et les autres phases qui suivent. C’est dans ce contexte que le député Théodore Chérif Monteil, venu à Mbour ce week-end, a fait part de sa nouvelle orientation politique.

Théodore Chérif Monteil n’ira pas aux élections législatives avec son parti, l’Union citoyenne Bunt Bi. Une certaine presse parlait déjà de ‘’suspension des instances du parti’’, mais le député ne semble pas confirmer ces informations. Dans une interview qu’il nous a accordée en marge d’une cérémonie religieuse organisée en faveur des personnes démunies et des handicapés, le député Monteil a soutenu : ‘’Il s'est passé beaucoup de choses au sein de mon parti, l’Union citoyenne Bunt Bi que je n'ai pas quitté et je tiens à le préciser. Mais, je n'irai pas aux élections avec eux, vu la situation dans laquelle nous nous trouvons.’’

Il a ainsi dévoilé la nouvelle trajectoire politique qu’il s’est dessinée à la veille des élections législatives. ‘’Donc, nous avons mis en place une plateforme citoyenne qui s'appelle Alternative citoyenne Disso. Alternative, parce que nous voulons proposer une nouvelle offre. Citoyenne, parce que nous croyons que c'est la citoyenneté qui mène à l'engagement, et Disso, le terme wolof qui signifie concertation, parce que nous voulons que ce soit inclusif’’, a élucidé le parlementaire.

Dans cette perspective, il annonce un tour du Sénégal, dans le dessein d’aller ‘’au contact des populations et leur dire : voilà ce que nous avons réalisé entre 2017 et 2022 au sein de l'Hémicycle. Pensez-vous que nous puissions avoir le mérite d’y retourner ? C’est aux populations de décider’’.

Mais pour y arriver, l’étape des parrainages est une phase préalable, aux yeux du candidat à une deuxième législature. De ce fait, ‘’nous leur proposerons d'abord de porter notre candidature pour que le parrainage puisse se faire. Et après cela, si on réussit l'étape du parrainage, nous passerons à une autre étape. Nous viendrons proposer les nouveaux paradigmes sur lesquels nous voulons qu'on réfléchisse’’, indique le député. Avant de préciser : ‘’De nouvelles réformes : réforme de l'éducation, réforme de l'aménagement de l'espace urbain, réforme du système de santé et réforme de l'Administration. Parce qu’en 2017, nous avions proposé le triptyque ’Je représente, je légifère, je contrôle’. Nous pensons avoir bien appris sur la base de ce triptyque. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure, celle de la modification des textes.’’

D’ailleurs, il invite tous les citoyens sénégalais à s’impliquer dans la vie politique du pays. ‘’Au niveau d’Alternative citoyenne Disso, nous appelons les citoyens sénégalais de quelque bord qu'ils soient à venir participer à la vie publique. Les Sénégalais qui restent à la périphérie et qui critiquent la politique, finissent toujours par subir les décisions de la politique’’, a estimé M. Monteil.

Il poursuit : ‘’Donc, il faut que cette frange de la population la plus défavorisée soit impliquée dans les débats politiques, soit impliquée dans le combat politique. Qu'ils fassent partie des listes, qu'on les mette dans de très bons postes pour qu'ils puissent accéder à l'Hémicycle et porter eux-mêmes leur combat’’, a martelé Théodore Monteil qui s’exprimait en marge d’une cérémonie de remise de kits alimentaires aux personnes démunies et aux handicapés dans la commune de Mbour.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)