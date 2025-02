Pollution de la Falémé

Dans le cadre du soutien aux populations impactées par des activités d’orpaillage et la production d’enquêtes sur les vulnérabilités liées à la pollution des eaux de la Falémé, un plan d'action a été lancé hier par l’ONG International Budget Partnership (IBP Sénégal). Selon Djibril Badiane, chargé de programmes à l’ONG IBP, ce plan est venu concrétiser l’ensemble des actions qu’ils ont déjà menées dans le bassin de la Falémé depuis 2023. "Il vise à soutenir les populations impactées par les activités d’orpaillage alluvionnaire dans le bassin de la Falémé. Malgré les mesures interdisant les activités d’orpaillage à 500 mètres, les riverains peinent toujours à utiliser l’eau de ce principal affluent du fleuve Sénégal.

Le poisson se fait rare, l’agriculture a un faible rendement, et les éleveurs ne parviennent plus à abreuver leurs bétails avec l’eau de la Falémé. Donc, au-delà des impacts environnementaux, c’est une situation à la limite de la sécurité alimentaire qui se pose", a-t-il précisé. Pour lui, ce plan d’action annuel vise aussi à mener des activités de sensibilisation, mettre en place un cadre de concertation au niveau communal et réaliser des enquêtes d’impacts sur les secteurs clés comme l’agriculture. Le chargé des programmes à l’ONG IBP soutient vouloir s’appuyer sur l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) pour inviter les autres pays à fournir des efforts à l’image du Sénégal pour que la Falémé retrouve son lustre d’antan.