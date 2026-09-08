Face à la dégradation de la qualité de l'air et à une hausse inquiétante des maladies respiratoires, le Mouvement pour l'Intérêt de Sandiara saisit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le collectif dénonce les odeurs nauséabondes quotidiennes de la zone industrielle et réclame une enquête sanitaire urgente.

Le cri d'alarme vient du Mouvement pour l'Intérêt de Sandiara (MIS). Dans une lettre officielle adressée, ce 7 septembre 2026, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le collectif citoyen tire la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire de la commune.

Au cœur de leur préoccupation : la zone industrielle et la Zone Économique Spéciale (ZES) implantées à Sandiara il y a une dizaine d'années. Selon le mouvement, coordonné par Omar Sarr, depuis cette installation, la localité fait face à une « dégradation sans précédent de la qualité de l'air ». Les habitants disent vivre au quotidien avec des odeurs nauséabondes émises par les usines. Mais le constat est encore plus grave sur le plan sanitaire.

Le collectif rapporte une « recrudescence de maladies respiratoires au sein de la population depuis 4 à 6 ans : cas d'asthme, de tuberculose et même de morts subites ». Des pathologies qui, affirment-ils, « étaient beaucoup moins fréquentes avant l'implantation des usines ».

Ne voulant pas rester spectateur de ce qu'il qualifie de menace pour « la santé et l'avenir des habitants », le Mouvement pour l'Intérêt de Sandiara a formulé quatre doléances au ministère : mener une enquête sanitaire approfondie dans la commune de Sandiara ; recenser et documenter le nombre de maladies respiratoires enregistrées depuis l'installation des usines ; établir une comparaison avec les données sanitaires d'avant l'implantation des zones industrielles ; prendre des mesures urgentes pour protéger la population et préserver le cadre de vie. Le collectif se dit disponible pour fournir des informations complémentaires et accompagner les équipes du ministère sur le terrain. Cette interpellation relance le débat sur la cohabitation difficile entre développement industriel et santé publique dans la commune de Sandiara, présentée comme un modèle de zone économique spéciale au Sénégal.

Pape Mbar Faye