La Ligue des champions 2026-2027 va démarrer ce mardi pour la première journée de la phase de ligue. Plusieurs joueurs sénégalais sont prêts à se jeter à l’eau pour une saison européenne encore plus passionnante.

Jackson et Mbaye débutent à Bruges

Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Aston Villa va retrouver la Ligue des champions. Le club anglais a démarré difficilement le championnat, avec deux défaites et un nul. En trois sorties, les Villans n’ont inscrit aucun but. Avec leurs nouvelles recrues sénégalaises, Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye, ils vont essayer de faire un meilleur résultat.

Aston Villa va entamer sa campagne européenne par un déplacement en Belgique où il va affronter le club de Bruges. Les champions de Belgique restent sur une bonne dynamique, ayant enregistré quatre victoires en cinq matchs de championnat (4 victoires et 1 défaite). Les hommes de Unai Emery doivent donc sortir le grand jeu pour s’en sortir.

Pape Gueye et Alassane Diatta défient Dortmund

Pape Gueye et Alassane Diatta se rendent en Allemagne avec Villarreal pour défier le Borussia Dortmund. Les Sénégalais ne peuvent pas se réjouir d’un début de championnat réussi. Après quatre matchs en Liga, le Sous-marin jaune n’a encore enregistré aucune victoire (2 nuls et 2 défaites). Le club espagnol a même essuyé deux revers consécutifs en championnat. Un bilan qui ne milite pas en faveur d’une entrée en lice en C1 en toute sérénité. Et le fait de rencontrer Dortmund, chez lui de surcroît, ne plaide pas en leur faveur. Les champions d’Europe en 1997, ont remporté leurs trois derniers matchs, dont deux victoires en Bundesliga. Après son élimination en barrages de la phase à élimination directe la saison passée, le BVB veut prendre sa revanche en se qualifiant pour la phase à élimination directe cette année.

Iliman Ndiaye et City à l’assaut de Porto

Manchester City affiche la pleine forme en ce début de saison. Leaders de la Premier League, à égalité avec le champion en titre Arsenal, les Citizens ont fait un carton plein en remportant trois matchs en trois sorties en championnat. Une entame de saison idéale pour les hommes de Maresca, qui se rendent sur la pelouse de Porto. City a enregistré un renfort de taille avec l’arrivée d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais a même joué ses premières minutes sous le maillot des Skyblues ce week-end. Ce début encourageant lui servira de repère pour la première sortie de son équipe en Ligue des champions, qui espère faire mieux que sa place de huitièmes de finale obtenue la saison dernière. En face, les hommes de Francesco Farioli font leur retour dans la compétition après deux ans d’absence.

Jakobs et Galatasaray au Sporting

Eliminé en huitièmes de finale par Liverpool la saison écoulée, Galatasaray revient cette année avec la ferme ambition d’aller le plus loin possible. Auteur d’un début de saison solide, à l’image de son latéral gauche sénégalais Ismaïl Jakobs, le club turc veut surfer sur sa fin de saison ponctuée d’un quatrième titre consécutif en Süper Lig. Galatasaray est invaincu en championnat (3 victoires et 1 nul) et espère poursuivre cette dynamique positive lors de son déplacement au Portugal, ce mercredi, pour en découdre avec le Sporting. Le club de Lisbonne a réalisé la saison passée la plus réussie de son histoire en Ligue des champions depuis ces trois dernières décennies. Il a atteint les quarts de finale avant d’être éliminé par Arsenal, vice-champion d’Europe en titre.

Assane Diao et Come, un baptême du feu à domicile

Assane Diao et Come vont vivre un moment historique ce mercredi devant leur public. Le club du nord de l’Italie va faire sa toute première apparition en Ligue des champions. Il en sera de même pour le jeune attaquant sénégalais. Diao et ses coéquipiers ont décroché ce ticket qualificatif à la C1 en ayant réalisé le meilleur classement de l’histoire du club, avec une quatrième place en Serie A la saison passée. L’attaquant des Lions a ouvert son compteur buts en réalisant un doublé, le week-end dernier, lors de la large victoire, la deuxième consécutive, face au Genoa (1-4). Son match le plus accompli, selon son coach, Fabregas.

Les Italiens vont recevoir, jeudi prochain, le RB Leipzig, qui a besoin de se rassurer après sa défaite en championnat sur la pelouse du Werder Brême (3-1).

LOUIS GEORGES DIATTA