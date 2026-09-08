Proxénétisme - séjour irrégulier…

Les limiers du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont interpellé dix personnes susceptibles d’être poursuivies pour violation des conditions d’exploitation d’un débit de boissons, proxénétisme, incitation à la débauche, défaut d’inscription au fichier sanitaire et social, séjour irrégulier et mise en danger de la vie d’autrui.

Selon nos sources, les policiers avaient été destinataires d’un renseignement faisant état d’une activité de prostitution clandestine au sein du bar « Essentiel », situé au quartier Lansar, à Grand-Yoff.

Plusieurs recoupements effectués discrètement dans l’établissement ont confirmé l’activité dénoncée et mis en évidence la récurrence de rixes dans le bar. Une opération de démantèlement a ainsi été menée dans la soirée du dimanche. Sur place, les policiers ont constaté la présence de plusieurs clients consommant de l’alcool au rez-de-chaussée.

Au premier étage, des femmes ont été surprises en flagrant délit de prostitution dans sept chambres. D’après les informations recueillies, les gérants percevaient 5 000 francs CFA après chaque prestation, limitée à une heure. Les femmes, elles, percevaient 3 000 francs CFA par prestation.

...Les enquêteurs ont également constaté que les gérants avaient détourné l’objet de l’arrêté d’autorisation d’exercice délivré par l’autorité administrative. Les deux gérants interpellés étaient en possession de 233 000 francs CFA, présentés comme provenant des activités illicites de la soirée. La somme a été saisie et placée sous scellés pour les besoins de l’enquête. Les personnes mises en cause ont décliné leur identité comme suit : les videurs B. Fall, né en 1991, et O. Sarr, né en 2002, ainsi que la serveuse A. W. Sall, née en 1996.

Les contrôles effectués sur les personnes soupçonnées de se livrer à la prostitution, pour la plupart de nationalité nigériane, ont par ailleurs révélé que plusieurs d’entre elles seraient en situation irrégulière sur le territoire national et ne seraient pas inscrites au fichier sanitaire et social du ministère de la Santé. Des centaines de préservatifs et de mouchoirs ont également été découverts dans leurs sacs à main, puis saisis et placés sous scellés.

Il s’agit de A. Izodor, née en 2004, O. M. Okundaye, née en 2003, J. Otekpen, née en 2003, P. M. Godwin, née en 2003, G. R. Lucky, née en 2003, R. Thiam, née en 1985, et P. Dominic, née en 2006. À l’issue de l’opération, l’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.