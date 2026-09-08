Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) maintient son mot d’ordre de grève de 48 heures prévu les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2026. Une décision prise après ce que le syndicat considère comme un « manque de respect » du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.

Dans un communiqué publié hier, le Sames dénonce l’absence du ministre à une rencontre qu’il avait lui-même convoquée avec l’organisation syndicale. Pour le syndicat, cette absence traduit une attitude « inacceptable » et un « manque de respect manifeste » à l’égard des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mais aussi de la population.

Le Sames estime que cet épisode ne permet pas d’instaurer un véritable dialogue social. Il refuse, dit-il, d’être associé à un « simulacre de dialogue social » et réclame que les revendications de ses membres soient prises en compte.

Face à cette situation, le Bureau exécutif national appelle l’ensemble des bases, zones, sections et membres du syndicat à respecter « strictement » le mot d’ordre de grève de 48 heures, les 8 et 9 septembre.

Le syndicat réaffirme ainsi sa détermination à obtenir satisfaction sur sa plateforme revendicative. « Aucun recul face au mépris », martèle le Sames, qui entend maintenir la pression sur le ministère.

Le communiqué est signé par le secrétaire général national du Sames, Dr Diabèle Dramé.