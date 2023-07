C’est une opération de désencombrement grandeur nature qui a été lancée par la direction générale du Port autonome de Dakar, hier. L’objectif d’un tel exercice est d’enrayer totalement la congestion terrestre. Il s’inscrit dans un plan d’action décliné en cinq axes. Il y a ainsi l’assouplissement des charges liées aux frais de magasinage et de surestaries ; l’obligation pour les concessionnaires de se soumettre aux contrats de performance qui les lient à l’Etat du Sénégal ; le contrôle et le suivi des terminaux à conteneurs de DP WORLD et le transfèrement de l’excédent de conteneurs de DP WORLD au niveau de la gare des gros porteurs de Diamniadio ; une opération de désencombrement pour libérer les espaces de parking des occupations sauvages sur la voie de circulation ; et une rencontre avec les acteurs portuaires et MSC pour évaluer l’état de prise en charge des actions prévues.

Ainsi, hier, c’est le quatrième point qui a été abordé. L’opération a mobilisé d’importants moyens, avec la présence de 200 forces de défense et de sécurité, mais aussi celle de tous les acteurs portuaires, de l'administration territoriale. Le directeur général souhaite que cette situation de congestion du port soit bientôt un vieux souvenir.

En effet, les Performances réalisées au niveau de l'amont portuaire, grâce à la réussite du plan de décongestion maritime, ont généré une congestion terrestre à laquelle le Port autonome de Dakar a décidé de s'attaquer, hier soir, avec une grosse opération de désengorgement. Elle va apporter une solution structurelle aux problèmes de circulation des camions. Elle est prévue sur quelques semaines, afin de garantir une fluidité de la circulation au grand bonheur des transporteurs.

Djadji Wade, président des transporteurs livreurs de conteneurs, s’en félicite déjà. ‘’Depuis janvier, nous parlons de la congestion terrestre. Le directeur général a pris l’engagement de l’éradiquer complètement et d'y apporter une solution définitive. Et ceci fera que, nous transporteurs, nous pourrons repartir sur de nouvelles bases’’, dit-il.