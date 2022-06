A. Gueye alias Paco encourt trois ans de prison ferme si la juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Le jeune homme est poursuivi pour détournement et corruption de mineure. Des chefs qu’il a contestés, soutenant qu’il voulait protéger les mineures C. G. D et K. N qui avaient fugué de leur internat pour le rejoindre.

Éprise d’amour pour son A. Gueye alias Paco, la mineure C. G. D, âgée de 14 ans, élabore un plan pour aller le rejoindre. Pensionnaire à l’internat S. A. M, elle s’en est ouverte à sa meilleure amie K. N. Ainsi, selon le PV d’enquête le soir de leur fugue, les deux gamines ont tenté de s’échapper vers 23h, mais leur coup a été un échec. Elles ne se sont pas pour autant découragées. Car, aux alentours de minuit, elles ont fait une autre tentative qui s’est avérée fructueuse. Dès leur sortie, les filles prennent un taxi pour aller rejoindre Paco qui va payer la course. Toutefois, leur absence a été remarquée très tôt dans la matinée par leur enseignante Mame Diarra. Celle-ci surprise, a informé le directeur de l’internat qui a déposé une plainte contre X. En interrogeant les autres pensionnaires, les enquêteurs apprennent que C. G. D parlait souvent de Paco. Muni de cette information, le directeur de l’internat s’est rendu chez lui. Interpellé, Paco a refusé de coopérer déclarant qu’il ignorait l’endroit où se trouvaient les filles. Mais il sera vite dénoncé par le voisinage qui a laissé entendre que les filles ont passé la nuit chez lui. Confondu, Paco est allé les chercher à la plage de Mermoz.

Poursuivi pour détournement et corruption de mineures, Paco a été jugé, hier, à la barre des flagrants délits de Dakar. Face aux juges, il a plaidé non coupable. Pour sa défense, il soutient qu’il voulait protéger les filles, c’est la raison pour laquelle, il les a hébergées.

De son côté, C.G.D, pour justifier leur acte, déclare qu’elles ont fugué car, elles n’avaient pas mémorisé leurs leçons. Prétexte qui n’a pas convaincu la juge qui lui a rétorqué : « Si vous avez consenti autant d’efforts que vous avez faire pour fuir, vous allez mémoriser vos cours ». Toutefois, C. G. D précise n’avoir pas entretenu des rapports sexuels avec son petit-ami, même si elle a reconnu avoir échangé des baisers avec lui, avant de dormir. Le certificat médical fait état d’une défloraison ancienne de l’hymen. Interrogée sur ça, elle a confié avoir eu, dans un passé lointain, des rapports sexuels avec son cousin. Entendue, K. N. affirme qu’une certaine Khadija les aurait incitées à fuguer.

Pour le conseil de l’internat, le prévenu est de « mauvaise foi ». Nul doute, à son avis, que les faits sont avérés, avant de réclamer le franc symbolique. « Ce sont des faits graves compte tenu du danger qui guettaient les filles », a regretté le Parquet. Convaincu de la constance de l’accusation à l’égard du suspect, il a requis trois ans ferme contre lui. Pour la défense, les filles ont-elles-mêmes organisé leur fuite et échappé à la vigilance des responsables de l’internat. « Les présumées victimes ont tout fomenté. Mon client ne pouvait pas les renvoyer de chez lui », a-t-il expliqué. Il avait assuré son devoir moral de les protéger et le lendemain, il les a laissées partir. C’est pourquoi, la défense a plaidé la relaxe surtout que la fille C.G.D. est une « mineure émancipée ». Le délibéré est fixé au 1er juillet prochain.

MAGUETTE NDAO