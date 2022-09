Âgée seulement de 17 ans, R. M. T. Sène s’aventure déjà dans la délinquance. La mineure, qui a redoublé la classe de 3e et veut par tous les moyens passer en classe supérieure, a décidé d’user de subterfuges pour y parvenir. Et pour se faire, elle a subtilisé les bijoux en or de sa cousine pour les revendre, avec l’aide de M. Diallo, à A. Hann.

N’ayant pas obtenu la moyenne pour passer en classe supérieure, R. M. T. Sène a eu la mauvaise idée de gonfler ses notes. Pour cela, la jeune fille devait allonger des billets de banque qu’elle n’avait pas. Ainsi, pour se faire confectionner le faux bulletin, elle a eu la ‘’brillante’’ idée de voler les bijoux en or de sa cousine. Selon son oncle Moussa Sène qui a découvert le vol, les joyaux étaient jalousement gardés par sa grand-mère, une malvoyante. Un jour, alors qu’elle rangeait les habits de cette dernière, l’élève en a profité pour passer à l’acte. Elle s’est emparée d’une chaîne, de boucles d’oreilles, d’un bracelet et d’une bague.

Pour ne pas éveiller les soupçons, elle a laissé le coffret vide à sa place habituelle. Son forfait a été découvert, quand la grand-mère a décidé de changer l’endroit où elle gardait les bijoux. Après moult recherches, elle s’en est ouverte à Moussa Sène qui a aussitôt soupçonné sa nièce. Sans tarder, il l’a soumise à un interrogatoire. R. Sène, qui a tenté dans un premier temps de nier les faits, a finalement avoué le vol. Par la même occasion, elle a balancé ses complices M. Diallo et Alassane Hanne.

C’est ainsi qu’une plainte a été déposée contre tous les trois au commissariat de Dieupeul.

Face aux enquêteurs, Mlle Sène, née en 2005, a réitéré les aveux qu’elle avait tenus devant son oncle. ‘’Je reconnais exactement les faits qui me sont reprochés. J'habite au quartier de Derklé avec ma grand-mère qui est malvoyante. Un jour, je rangeais son armoire, lorsque j’ai remarqué la présence de bijoux en or. Il s'agit d'une chaine, d'une bague, d'un bracelet et de boucles d'oreilles. J'ai décidé de voler ces bijoux et de les revendre pour me faire de l'argent’’, a-t-elle soutenu à l’enquête.

Elle a précisé les avoir remis à M. Diallo pour qu’il les vende pour son compte. ‘’Il est allé vendre les bijoux et m'a rapporté la somme de 125 000 F CFA. J'ai pris les 100 000 pour les donner au nommé L. Guèye. J'ai remis 15 000 F au nommé Serigne M. Diallo et j’ai gardé les 10 000 F CFA’’, a-t-elle renseigné.

Bijoutier de son état, A. Hanne a révélé qu’il y a de cela deux semaines, le nommé M. Diallo est venu à son magasin pour lui vendre des bijoux. ‘’Nous avons discuté et il m'a montré une parure et des boucles d'oreilles. Nous avons conclu la vente pour un montant compris entre 250 000 et 245 000 F CFA. Il est rentré et, quelque temps après, il est revenu avec une bague et un bracelet. Je lui ai encore donné la somme de 250 000 F CFA’’, a raconté le bijoutier qui officie au marché Tilène.

Entendu, M. Diallo, a déclaré : ‘’Je suis un ami de la nommée R. Sène. Elle fréquente mon quartier où nous avons fait connaissance et sympathisé. Il y a peu de temps, elle m'a contacté pour me demander de vendre pour son compte des bijoux en or. Lorsque je l'ai interpellée sur l'origine des bijoux, elle m'a affirmé les avoir reçus comme cadeau à l'occasion du mariage d'une de ses cousines. Elle m'a déclaré vouloir les vendre pour payer quelqu'un afin que ce dernier lui fournisse un bulletin de notes, afin qu'elle puisse passer en classe supérieure.’’

MAGUETTE NDAO