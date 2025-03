Précisions du PAD

Après la publication d’articles par certains médias d’un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur les activités du Port autonome de Dakar (PAD), sa cellule de communication a tenu à apporter des clarifications et à contextualiser les données relayées. Les statistiques de l’ANSD, qui soulignent une baisse mensuelle de 17,1 % de l’activité portuaire en décembre 2024 par rapport à novembre, s’inscrivent dans un contexte économique mondial marqué par un ralentissement temporaire du commerce maritime international affecté par des tensions géopolitiques et des perturbations logistiques ainsi que par des variations saisonnières propres au secteur portuaire, avec traditionnellement un repli des volumes en fin d’année, lié aux cycles d’approvisionnement et aux congés de fin d’année. Le PAD rappelle que ces indicateurs ne reflètent pas une tendance structurelle.

...Sur l’année 2024, selon la même source, le port a maintenu un trafic global de 6 % en tonnage traité, consolidant sa position de hub régional face à une concurrence accrue. ‘’Le tableau de performances indique que, de janvier à décembre 2024, l’activité portuaire (import, export, transit, transbordement entrée et sortie, transit Mali entrée et sortie) a enregistré une hausse de 8 %, atteignant 24 millions de tonnes. Cette performance de l’activité portuaire en 2024 est imputable au bon comportement des exportations (5 millions de tonnes en 2024 contre 3 millions de tonnes en 2023), soit une hausse de 68 %.

Le trafic EVP a également connu une hausse appréciable, avec 881 289 conteneurs en 2024 contre 848 276 en 2023, soit une hausse de 4 %. Le trafic navires est également en hausse au Port autonome de Dakar en 2024. Plus de 3 000 escales de navires ont été notées en 2024 contre 2 900 en 2023, soit une hausse de 6 %’’, a expliqué le document. Il a ajouté : ‘’Conscient des défis de son environnement, le Port autonome de Dakar a amorcé les travaux d’un plan de repositionnement. Les fluctuations mensuelles ne doivent pas occulter les avancées majeures engagées : le port de Dakar reste un acteur clé de l’intégration économique africaine, avec un trafic conteneurisé en hausse de 8 % sur l’année. Le projet Ndayane, couplé à nos réformes, positionnera le Sénégal comme une plaque tournante incontournable d’ici 2030’’.