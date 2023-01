Les préparatifs de la Ziarra annuelle de Cheikh Oumar Foutiyou Tall vont bon train. Un comité régional a eu lieu, ce vendredi, au ministère des Affaires étrangères, pour passer en revue de ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Une course contre la montre s’est engagée.

Après deux années de pause, pour cause de pandémie, la Ziarra annuelle de Cheikh Oumar Foutiyou Tall va reprendre cette année à Louga de la plus belle des manières. Les 13 et 14 janvier sont les deux jours retenus pour célébrer cette grande figure de l'islam. "On est au sixième jour de l'année 2023. Et c'est un vendredi. Pour dire que la Ziarra annuelle de Cheikh Oumar Foutiyou Tall va ouvrir tous les événements qui auront lieu en 2023. Ce n'est pas du hasard. Dieu a réservé de bonnes choses pour le Sénégal durant cette année. Parce que ce CRD est considéré comme un Khadratoul Jummah", a déclaré Thierno Nourou Cheikh Oumar Mountaga Tall, porte-parole de la famille, lors du comité régional qui s’est tenu, vendredi soir, au ministère des Affaires étrangères.

La rencontre a permis au comité d'organisation de passer en revue les préparatifs, notamment les doléances. La question de l’assainissement a cristallisé les débats. ‘’En ce qui concerne la vidange des fosses septiques, on le faisait trois jours avant l'événement. Alors qu'à ce moment-là, les pèlerins occupaient déjà les sites. Et ça ne peut pas aller ensemble. Jadis, le nombre de camions pour la vidange était insuffisant. Pour cette année, on a demandé 10 camions et nous voulons qu'ils soient sur place, 10 jours avant l'événement, pour démarrer les activités. Mais jusqu'à présent, on n’a rien vu", s’est désolé Chérif Ly, l'un des membres de l'organisation, pour répondre au représentant de l'Onas qui venait de faire savoir qu'ils vendront lundi. Lui a préféré qu'ils soient à Louga le dimanche, pour effectuer le travail les trois jours qui vont suivre.

Concernant la logistique aussi, les organisateurs ont demandé à la tutelle un accompagnement. D’habitude, regrette toujours Chérif Ly, un seul technicien venait pour la livraison du matériel. ‘’À son arrivée, il nous explique quelques détails pour le montage des abris, avant de rentrer chez lui, alors que, nous, nous préférons qu'il accompagne le comité d'organisation du début jusqu'à la fin, tout en augmentant le nombre de techniciens qui seront sur place", a-t-il déclaré.

Par contre, en ce qui concerne les liaisons téléphoniques pour les directs, il a souligné les avancées significatives faites par la Sonatel. Ainsi, il espère que les trois manifestations de la Ziarra se dérouleront bien. "Pour le début, il y aura la visite du président de la République. L'après-midi du vendredi, il y aura les prières du Khadratoul Jumah et enfin la soirée religieuse de la nuit du vendredi", a-t-il renseigné.

Chérif Ly ajoute qu’il y aura une autre ligne qui sera servie par Sonatel et accessible à tous pour la couverture de la cérémonie officielle. ‘’Donc, tous ceux qui veulent faire des directs peuvent entrer en contact avec le comité d'organisation pour faciliter leur travail", renseigne le membre du comité.

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a présidé cette rencontre, a déclaré avoir reçu des instructions du président de la République Macky Sall, sous la coordination du Premier ministre Amadou Ba, pour "faire en sorte que l'État, à travers ses différents services techniques, fasse tout ce qui se doit pour que, les 13 et 14 janvier prochains, cette Ziarra de cette édition se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons passé en revue les différents domaines qui intéressent la Ziarra, de la sécurité, en passant par l'assainissement jusqu'à l'énergie. Les services de l'État n'ont ménagé aucun effort pour une réussite totale de l'édition de cette année", a déclaré le ministre.

En écho à ces propos, le porte-parole Thierno Nourou Cheikh Oumar Mountaga a déclaré : "Nous formulons tout d'abord des prières pour le président Macky Sall qui vous a conduit ici. Macky Sall ne s'est pas trompé, en vous choisissant pour diriger ce CRD. Parce que vous nous avez aidés à surmonter les problèmes que nous rencontrons durant les Ziarra. Dites au président que Thierno et toute sa famille sont très contents de lui.’’

Mohamadoul Rassoul KANE (Stagiaire)