Le candidat déclaré à la Présidentielle, Khalifa Ababacar Sall a rendu visite à Hélène Tine à Thiès. A cette occasion, ils se sont prononcés sur l’éventuel report de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

L'ancienne députée de l'Alliance des forces de progrès, Hélène Tine, présidente du Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail (Mset), a décidé désormais de soutenir la coalition Khalifa Président pour la Présidentielle du 25 février 2024.

Évoquant le processus électoral, elle a fait remarquer qu'’’on ne doit pas attendre jusqu’à un mois de février 2024 pour parler de révision ou de report de la Présidentielle’’.

Pour elle, ce débat n’a pas sa raison d’être. ‘’On est à jour J -45 de la Présidentielle du 25 février 2024 et on ne doit même pas penser à un report de cette élection. C’est nous qui avions donné notre accord sur le Code électoral et c’est anormal qu’on parle maintenant de report. C’est trop tard. On ne doit pas accepter qu’on repousse l’élection», a renchéri le président de la coalition Taxawu Sénégal et candidat à la Présidentielle, Khalifa Ababacar Sall.

L'ancien maire de Dakar se dit convaincu que ‘’si cela passe, tous les futurs présidents de la République pourront faire la même chose. Ils attendront à quelques jours de l’élection présidentielle pour créer des problèmes et exiger un report’’. D’ailleurs, a-t-il tenu à préciser, ‘’c’est pour éviter ce genre de situation que j’avais décidé de participer au Dialogue politique’’.

Aujourd’hui, Khalifa Sall est content d’avoir eu raison sur ses détracteurs qui n’étaient pas d’accord avec sa décision de prendre part à ce dialogue. ‘’Quand je suis parti prendre part à cette rencontre pour discuter du Code électoral, tout le monde disait que j’avais trahi l’opposition. Mais l’histoire m’a donné raison. Ces questions devaient être réglées au sein du Dialogue politique. Il faut comprendre qu’on ne peut rien régler sans le dialogue’’.

L'ancienne présidente du Conseil départemental de Thiès et députée, Hélène Tine, et ses camarades du Mset qui ont rejoint la coalition Khalifa Président, ont reconnu le ‘’militantisme’’ de ce dernier en faveur du développement et de la démocratie au Sénégal, sa vision pour un Sénégal démocratique et stable.

Ndeye DIALLO THIÈS