Le directeur général de l’aéroport international de Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye, par ailleurs du mouvement Siggil Diotna et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar a remis un lot de 223 118 parrainages au délégué national du parrainage de la coalition présidentielle Abdoulaye Diagne pour le candidat Amadou Bâ. Il promet la victoire de ce dernier au soir du 25 Février 2024.

Le siège de l’Alliance pour la république a refusé du monde hier pour la remise de parrains de Abdoulaye Dièye qui était en compagnie de ses collaborateurs et sympathisants de son mouvement et la présence d’Abdoulaye Diagne, député à l’Assemblée nationale et délégué national du parrainage du candidat Amadou Bâ. Le directeur général de l’AIBD lui a remis 223 118 parrainages tout en détaillant le processus.

‘’Ce collecte de parrainages a été un travail sérieux, de groupe et de consensus. Pour cela, nous avons organisé une formation avec un comité exécutif. Le parrainage doit aussi traduire les parrains en électeurs. J’ai élargi mon parrainage en parrainage national. Le nombre de parrains provisoires sur le territoire national que nous avons récolté est de 22 3118. Dans le département de Thiès, nous avons eu 47 284 parrains dont 33 124 parrains pour la ville de Thiès’’. Selon lui, Amadou Ba est le candidat idéal pour continuer la vision du président Sall

‘’Le Premier ministre Amadou Ba est le meilleur choix que le président Macky Sall pouvait faire. Ceux qui aiment la ville de Thiès, qui croient au développement et à l’émergence, qu’ils viennent m’accompagner pour qu’on aille sur le terrain faire campagne et convaincre la population de choisir Amadou Ba pour qu’il gagne l’élection présidentielle en février 2024’’, a-t-il promis.

Pour sa part, le délégué national du parrainage Abdoulaye Diagne a félicité le DG de AIBD pour la collecte. ‘’Collecter 223 118 parrains n’est pas une chose facile. C’est un travail sérieux, un engagement, volonté et une conviction. Des qualités que vous avez montrées avec vos collaborateurs pour ces opérations de parrainage. Je suis convaincu que ces 223 118 parrains vont voter pour le candidat Amadou Ba, au soir du 25 février 2024’’, a-t-il déclaré.

A cela, il appelle à tous les responsables à accompagner et à soutenir la jeunesse.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)