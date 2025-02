Ce samedi, la ministre de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, s’est émue du nombre important de cas positifs du VIH/sida qui ont été recensés, en 2024, chez les jeunes et adolescents.

Le lancement de la Semaine Jeune sida a été présidé, le samedi dernier à Kaolack, par Madame la Ministre de la Jeunesse Khady Diène Gaye, qui a salué cette initiative du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), visant à consacrer, chaque année, une semaine à la mobilisation des jeunes contre le VIH/sida.

Madame Gaye a rappelé que l’édition de cette année se tient dans un contexte ‘’d’inquiétude, malgré les efforts fournis par tous les acteurs étatiques, les partenaires qui nous accompagnent et les mouvements de jeunesse’’.

En effet, a-t-elle déclaré, le bilan des activités des centres et bureaux-conseils pour adolescents de l’année 2024 a permis de constater un nombre important de cas positifs recensés chez les jeunes et chez les adolescents.

Selon la ministre, cette situation interpelle tout le monde et nécessite une réaction rapide et concertée pour éliminer le VIH/sida d’ici à l’horizon 2030.

Poursuivant, Khady Diène Gaye a indiqué que le département qu'elle dirige a adhéré très tôt à l’approche multisectorielle du CNLS, dans le cadre de la lutte contre le sida au Sénégal, dont les succès ne sont plus à démontrer. ‘’Le secteur de la Jeunesse, dit-elle, a toujours apporté une contribution significative dans cette lutte, à travers des actions de sensibilisation et de dépistage menées par les centres-conseils pour adolescents (CCA) et les organisations de jeunesse, en plus des sessions de renforcement de capacités pour adopter des comportements responsables face à cette pandémie’’.

Cependant, malgré tous ces efforts, constate la ministre, ‘’la recrudescence de cas positifs chez les adolescents et jeunes demeure un défi à relever’’. Plusieurs facteurs ont, selon la ministre, favorisé cette situation, parmi lesquels on peut citer la pauvreté et la survenue de la Covid-19, qui ont absorbé l’essentiel des ressources initialement destinées à la lutte contre cette pandémie.

Fort heureusement, connaissant l’engagement des jeunes et leur détermination à relever les défis, Mme Gaye demeure convaincue que des efforts nécessaires seront consentis pour éviter de nouvelles infections.

Revenant au thème de la semaine, ‘’Suivons le chemin des droits’’, elle a souligné qu’il s’agit d’une invitation à approfondir la réflexion nécessaire à une bonne appropriation des droits afférents au VIH/sida. Il en va ainsi du sous-thème ‘’Les clubs de jeunes filles se mobilisent pour la promotion des droits’’, qui va permettre de réaffirmer l’engagement dans le cadre de la riposte, à travers des causeries, des séances de dépistage, des visites à domicile, des dialogues intergénérationnels, des sketchs didactiques et des vidéos de sensibilisation.

Cette semaine constitue, également, aux yeux de la ministre de la Jeunesse ‘’une précieuse occasion de se projeter dans l’avenir pour définir les voies et moyens d’éradiquer les nouvelles infections chez les jeunes à l’horizon 2030’’.

Khady Diène Gaye indique, donc, que l’élimination du sida à l’horizon 2030 est une responsabilité communément partagée qui exige une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs : États, universitaires, organisations de la société civile, organisations communautaires de base, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales et structures de jeunesse.

ALIOUNE BADARA DIALLO KANE (KAOLACK)