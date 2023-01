Venu présider l’atelier sur les stratégies de mise en œuvre pour l'introduction du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) dans les pays ayant des zones de transmission hautement saisonnière du paludisme, la rectrice de l’université Iba Der Thiam de Thiès, Pr. Ramatoulaye Diagne Mbengue, a déclaré que l’effet dudit vaccin a suscité d’énormes espoirs.

Depuis le 23 janvier, et ce, jusqu'au 25 courant, le Sénégal accueille un atelier sur les stratégies de mise en œuvre pour l'introduction du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) dans les pays ayant des zones de transmission hautement saisonnière du paludisme.

Hier, lors de la cérémonie d’ouverture, la rectrice de l’université Iba Der Thiam de Thiès a expliqué que cette rencontre de trois jours est la résultante des importants efforts de collaboration consentis par les ministères de la Santé de plusieurs pays avec les chercheurs d’institutions africaines, mais également des chercheurs du Nord sous la guidance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette dernière a recommandé, en octobre 2021, selon la professeure Ramatoulaye Diagne Mbengue, l’utilisation du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) pour la prévention du paludisme à Plasmodium falciparum chez les enfants vivant dans des régions où la transmission du paludisme est modérée ou élevée.

Ceci a, en effet, suscité d’énormes espoirs et les résultats des projets pilotes de vaccins antipaludiques au Ghana, au Kenya et au Malawi (lancés en 2019 et en cours jusqu'en 2023), ainsi que d'autres pays où les vaccins RTS,S ont permis d’éclairer cette recommandation de l'OMS pour le premier vaccin antipaludique.

D’après la Pr. Mbengue, l’Afrique est la région où le paludisme sévit le plus lourdement avec 234 millions de cas de paludisme estimés et 593 000 décès associés en 2021. La région de l’Afrique de l’Ouest est encore la plus durement touchée par la maladie (95 % des cas et 96 % des décès au niveau mondial).

‘’Les résultats des programmes pilotes du vaccin RTS,S ont confirmé que ce vaccin est sûr et qu’il réduit le paludisme infantile, les hospitalisations et les décès. Au moins 27 pays d’Afrique ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de l’adoption du vaccin contre le paludisme, dans le cadre de leurs stratégies nationales de lutte contre le paludisme’’, a confié la recteure. Selon qui, il est ‘’heureux’’ que l'équipe OPT-SMC, dirigée par l’université Iba Der Thiam de Thiès, en collaboration avec les membres du Partenariat pour l'accès et la fourniture de services (ADP), le Programme de mise en œuvre du vaccin contre le paludisme (MVIP) du Département de la vaccination, des vaccins et produits biologiques de l'OMS et le Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS, organise cet atelier sur l'introduction du vaccin RTS,S afin de fournir des informations actualisées sur le RTS,S, favoriser les échanges entre les pays qui introduisent le vaccin antipaludique RTS,S (Ghana, Kenya, Malawi) et les pays qui envisagent de l’introduire, afin de mieux comprendre les défis de la mise en œuvre pratique et les enseignements tirés de l'introduction du vaccin, discuter des questions de réglementation et de gestion de l'approvisionnement lors de l'introduction du vaccin RTS,S, discuter des stratégies de mise en œuvre et du mode d'administration dans les pays où la transmission est hautement saisonnière et où la couverture du Programme élargi de vaccination (PEV) est faible ou modérée au cours des deux premières années de vie, discuter des besoins de recherche opérationnelle/de recherche de mise en œuvre pour documenter la mise en œuvre du RTS,S en termes d'efficacité, d'acceptabilité, de faisabilité, de sécurité et de couverture.

‘’C’est donc pour insuffler une dynamique nouvelle exclusive de collaboration entre institutions internationales, Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), PEV et chercheurs que cet atelier se tient pour le bien-être de nos communautés et sauver des vies. Vous conviendrez avec moi que c’est à cette rupture des paradigmes que le président de la République invite la communauté universitaire avec l’adoption d’un plan décennal devant permettre à la recherche d’adresser les grandes problématiques du pays et de prendre en charge les endémies majeures dont le paludisme.

Le rectorat de l’université Iba Der Thiam de Thiès est inscrit également dans cette logique, avec les importantes initiatives entreprises ces dernières années pour promouvoir la recherche, notamment la mise en place du Fonds d’appui à la recherche et à l’innovation (Fari), le prix de l’Innovation, le portage institutionnel et l’accompagnement des projets de recherche. L'expérience et les réflexions du PEV et des PNLP des pays pilotes permettront de tirer des enseignements pour les pays désireux d'adopter le vaccin dans le cadre de leurs stratégies nationales de lutte contre le paludisme et de l'intégrer dans leurs programmes de vaccination de routine’’ a estimé Mme Mbengue.

CHEIKH THIAM