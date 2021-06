Le programme de la de la saison 2021-2022 de la Premier League a été dévoilé hier. Il y aura un duel sénégalo-sénégalais, dès la première journée, entre Edouard Mendy, champion d’Europe avec Chelsea, et Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace. Sadio Mané et les Reds vont en découdre avec le promu, Norwich, comme en 2019, année de leur sacre.

Le championnat anglais démarre le 14 août prochain. Le calendrier de la saison 2021-2022 de Premier League a été dévoilé hier. Cette année, cinq Sénégalais sont en lice pour la succession de Manchester City, champion d’Angleterre en titre. Les Citizens démarrent leur saison par un déplacement sur le terrain de Tottenham.

Dès le coup d’envoi du prochain exercice, les amateurs du ballon rond auront droit à un duel entre Sénégalais. Edouard Mendy, champion d’Europe avec Chelsea, reçoit Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Après avoir renoué avec le trophée continental, le portier des Lions et ses coéquipiers vont tenter de reconquérir le titre national, qu’ils n’ont plus remporté depuis 2017. Classés 4e (67 pts) la saison dernière, les Blues ont bouclé leur championnat par une défaite (2-1) sur la pelouse d’Aston Villa.

Mais les hommes de Thomas Tuchel avaient bien assuré face aux Eagles qu’ils avaient battus largement en aller et retour (4-0, 1-4). D’ailleurs, l’ancien portier du Stade Rennais avait réalisé son premier clean sheet sous les couleurs de Chelsea (pour sa 2e apparition) lors de la victoire (4-0) face à Kouyaté et ses coéquipiers à Stamford Bridge, en match comptant pour la 4e journée. ‘’Premier match à domicile, première victoire, premier clean sheet ! Heureux d’être le premier gardien africain de l’histoire de ce grand club’’, avait-il réagi sur son compte Instagram à la fin de la rencontre.

Sadio Mané et les Reds, qui avaient entamé le championnat l’année dernière par le promu, Leeds United, vont encore entrer en lice face à un nouvel arrivant. Il s’agit de Norwich, qu’ils avaient d’ailleurs rencontré lors de la première journée de la saison 2019-2020. Les hommes de Jorgen Klopp s’étaient imposés largement (4-1) à Anfield contre les Canaries. L’attaquant sénégalais, qui revenait de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte avec le statut de vice-champion, était entré en cours de jeu (74e) à la place d’Origi. Les Jaune et Vert avaient porté bonheur à Mané et sa bande qui avaient remporté le titre de champion d’Angleterre à la fin cette saison.

Mais les choses ne s’étaient pas bien passées pour Norwich qui a été relégué. Après une année en Championship, les Canaries espèrent au moins se maintenir en Premier League, à la fin de cet exercice.

Ismaïla Sarr effectue son retour par Villa

Auteur d’une saison remarquable, Ismaïla Sarr et Watford retrouvent la Premier League, un an après leur relégation. Elu Meilleur joueur de l’année de son équipe avec ses 13 réalisations et 4 passes décisives, l’attaquant des Lions va effectuer son retour dans l’élite du foot anglaise à domicile, contre Aston Villa. Les Vilans, classés 11e (55 pts) la saison précédente, ont terminé l’exercice en trombe, avec deux victoires d’affilée contre deux cadors du championnat anglais, Chelsea (2-1) et Tottenham (1-2).

Villa essayera donc de démarrer sur le même tempo que la fin de la saison précédente.

Quant à Nampalys Mendy, il rempile pour une quatrième saison en Premier League avec Leicester. Les Foxes entament le championnat à domicile avec la réception de Wolverhampton. Le milieu de terrain sénégalais et ses équipiers ont pris le dessus (1-0) sur les Wolves, lors de leur rencontre l’année dernière au King Power Stadium.

Programme 1re journée Brentford - Arsenal Burnley - Brighton Chelsea - Crystal Palace Everton - Southampton Leicester - Wolverhampton Man. U - Leeds Newcastle - West Ham Norwich - Liverpool Tottenham - Manchester City Watford - Aston Villa

LOUIS GEORGES DIATTA