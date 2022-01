Pendant que les gens pensent à la troisième dose de vaccins anticovid, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé, hier, de nouveaux médicaments chez les patients atteints de Covid sévère ou critique et chez les patients atteints de Covid-19 non sévère, mais uniquement chez ceux présentant le risque le plus élevé d’hospitalisation.

Les recherches dans la lutte contre la Covid-19 s’intensifient de plus en plus. Pendant que des doutes s’accentuent sur l’efficacité des vaccins anti-Covid, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de nouveaux médicaments aux malades. Il s’agit de deux médicaments, baricitinib et un anticorps monoclonal sotrovimab. L’organisation onusienne préconise le médicament baricitinib. C’est un type de médicament connu sous le nom d’inhibiteur de Janus kinase (JAK), également utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde.

Selon un groupe d’experts internationaux de l’OMS, ce médicament est fortement recommandé pour les patients atteints de Covid-19 sévère ou critique, en association avec des corticostéroïdes. Elle est basée sur des preuves de certitude modérée, qu’il améliore la survie et réduit le besoin de ventilation, sans augmentation observée des effets indésirables.

Les experts de l’OMS notent que le baricitinib a des effets similaires à d’autres médicaments contre l’arthrite appelés inhibiteurs de l’interleukine-6 (IL-6), de sorte que, lorsque les deux sont disponibles, ils suggèrent d’en choisir un en fonction du coût, de la disponibilité et de l’expérience du clinicien. Il n’est pas recommandé d’utiliser les deux médicaments en même temps. Cependant, les experts déconseillent l’utilisation de deux autres inhibiteurs de Jak (ruxolitinib et tofacitinib) chez les patients atteints de Covid-19 sévère ou critique. Car, à leur avis, les preuves de faible certitude issues de petits essais n’ont pas montré de bénéfice et suggèrent une augmentation possible des effets secondaires graves avec le tofacitinib.

Autre médicament conseillé par l’OMS, c’est l’utilisation de l’anticorps monoclonal sotrovimab chez les patients atteints de Covid-19 non sévère, mais uniquement chez ceux présentant le risque le plus élevé d’hospitalisation. Ce qui reflète, soulignent les experts, des avantages triviaux chez ceux à faible risque. Une recommandation similaire a été faite par l’OMS pour un autre médicament à base d’anticorps monoclonaux (casirivimab-imdevimab). Les experts notent également qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour recommander un traitement par anticorps monoclonaux plutôt qu’un autre.

Ils reconnaissent, en outre, que leur efficacité contre de nouvelles variantes comme l’omicron est encore incertaine.

Sur ce, ils soutiennent que les lignes directrices pour les anticorps monoclonaux seront mises à jour lorsque des données supplémentaires seront disponibles. Pour l’OMS, les recommandations faites hier sont basées sur de nouvelles preuves issues de sept essais impliquant plus de 4 000 patients atteints d’une infection non sévère, sévère et critique à la Covid-19. Elles font partie, soulignent les experts, d’une ligne directrice vivante, développée par l’Organisation mondiale de la santé avec le soutien méthodologique de la Magic Evidence Ecosystem Foundation, pour fournir des conseils fiables sur la gestion de la Covid-19 et aider les médecins à prendre de meilleures décisions avec leurs patients. ‘’Les lignes directrices vivantes sont utiles dans des domaines de recherche en évolution rapide comme la Covid-19. Elles permettent aux chercheurs de mettre à jour les résumés de preuves précédemment vérifiés et examinés par des pairs à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles’’, renseigne le directeur général de l’OMS Dr Tedros.

Selon lui, pour formuler ses recommandations, le comité a examiné une combinaison de données probantes évaluant les avantages et les inconvénients relatifs, les valeurs et les préférences, ainsi que les questions de faisabilité. ‘’Les lignes directrices d’aujourd’hui s’ajoutent aux recommandations précédentes concernant l’utilisation de bloqueurs des récepteurs de l’interleukine-6 et de corticostéroïdes systémiques chez les patients atteints de Covid-19 sévère ou critique’’.

Ces recommandations conditionnelles, explique Dr Tedros, sont, d’une part, pour l’utilisation du casirivimab-imdevimab (un autre traitement par anticorps monoclonaux) chez certains patients. D’autre part, elles sont contre l’utilisation de plasma convalescent, d’ivermectine et d’hydroxychloroquine chez les patients atteints de Covid-19, quelle que soit la gravité de la maladie.

VIVIANE DIATTA