Prix Rosa Park

L'Union des amis du Québec et amis solidaires de l'Afrique (UAQASA-Canada) a décerné, ce 21 mars 2021, lors de la Journée internationale contre le racisme, la discrimination et la xénophobie, le Prix international Rosa Park à la sociologue sénégalaise Dr Aoua Bocar Ly Tall. Cette distinction récompense ceux et celles qui œuvrent pour la paix, la justice sociale, l'inclusion, la réconciliation et la solidarité entre les peuples.

La chercheure associée à l’Institut d’études des femmes de l’université d’Ottawa (Canada) a été choisi ‘’pour ses multiples réalisations, ses actions et ses idées avant-gardistes qui ont été une source d’inspiration pour la collectivité, son énorme contribution citoyenne auprès des femmes, des immigrants, des autochtones et des minorités visitées ainsi que son engagement et son expérience au niveau local, provincial, national et international, dans de nombreuses domaines, essentiellement en sociologie, équité, diversité et inclusion’’.

Consultante internationale en développement humain, le Dr Aoua B. Ly Tall a appuyé diverses agences des Nations Unies, des institutions de recherche ainsi que des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux (ONG) dont le Fnuap, l’Unifem, la FAO, l’ACDI, l’Usaid, le Forum des affaires de la Francophonie, le Secrétariat de la condition féminine du Sénégal, Hydro-Québec international, le Centre parlementaire du Canada, le Secrétariat du conseil du trésor du Québec/MICC ou le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec, etc.