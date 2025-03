Les Émirats arabes unis et le Sénégal, co-organisateurs de la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026, ont officiellement lancé le processus conjoint. La cérémonie s’est tenue hier au siège des Nations Unies à New York, en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Une réunion préparatoire de haut niveau est prévue à Dakar en vue de la conférence de décembre.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a participé, hier à New York, au lancement officiel du processus conjoint de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026. Comme le prévoit la résolution adoptée en septembre 2024 concernant les modalités de la conférence, cette session d’organisation a permis aux États membres et aux parties prenantes de partager leurs idées et recommandations sur les thèmes interactifs qui animeront la conférence de 2026.

Il s’agit de six thèmes qui porteront sur la manière de relever les défis mondiaux liés à l’eau et de faire progresser la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n°6 (ODD 6), qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous. La session d’organisation s’est ouverte par des discours de haut niveau. Les dirigeants ont souligné l’engagement conjoint des Émirats arabes unis et du Sénégal à organiser un processus préparatoire collaboratif et inclusif pour conduire une conférence axée sur l’impact en 2026.

Prenant la parole, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a déclaré que la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 incarne un moment charnière pour l’humanité. ‘’C’est un rendez-vous avec notre avenir collectif et une opportunité historique de transformer nos engagements en actions concrètes pour l’eau et l’assainissement. L’heure n’est plus à la réflexion ou aux recommandations, mais à l’action. Nous devons donc veiller à ce que ce processus soit inclusif et participatif afin que chaque voix et chaque perspective soient prises en compte’’, a affirmé le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur le site de l’agence de presse des Émirats arabes unis.

Collaborer avec le Sénégal pour relever les défis

Les Émirats arabes unis et le Sénégal ont invité toutes les parties prenantes à élever leur ambition collective pour accélérer l'action mondiale sur l'eau. En septembre 2024, dans un communiqué, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est réjoui de collaborer avec le Sénégal pour faire progresser les efforts mondiaux durables en faveur de l’eau pour les générations actuelles et futures.

D’après les récentes données mondiales, 2,2 milliards de personnes manquent encore d’eau potable ; 3,5 milliards de personnes ne disposent toujours pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité, et 4 milliards de personnes souffrent encore d’une grave pénurie d’eau pendant au moins un mois par an.

À la suite de la session d’organisation, le secrétariat de la conférence préparera une note d’information sur les thèmes proposés, qui seront finalisés par le président de l'assemblée générale le 9 juillet 2025. Les deux co-organisateurs informent qu’après l'adoption des thèmes et la sélection des coprésidents des dialogues interactifs, une réunion préparatoire de haut niveau pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 aura lieu à Dakar en prévision de la conférence de décembre.

