La sous-coalition Groupe des hors coalition/Liberté et responsabilité (GHC/LER), membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, s’est réuni, hier à Dakar, afin de s’exprimer sur la situation sociopolitique du pays. Entre autres, il souhaite le changement du nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar et des réformes au sein de ladite coalition.

La sous-coalition Groupe des hors coalition/liberté et responsabilité (GHC/LER), membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, souhaite l’altération du nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Après une journée de réflexion, samedi dernier, sur le diagnostic du fonctionnement de BBY et l’analyse des enjeux du pouvoir en perspective de la Présidentielle de 2024, le GHC/LER, présidé par l’ancien ministre Pape Diouf, a tenu, hier, à Dakar, un point de presse sur la situation actuelle du pays.

À cet effet, il ‘’estime qu’il est impératif que la grande coalition BBY subisse une profonde mutation organisationnelle et fonctionnelle, afin de favoriser une meilleure implication de toutes ses composantes’’. À quelques mois des élections présidentielles, les responsables de la sous-coalition notent qu’il y a une léthargie de la plupart des instances de décision, induisant ainsi un réel relâchement des responsables politiques, des militants et des sympathisants au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

C’est ainsi qu’ils soutiennent que cette importante et urgente mutation dans la coalition aboutissant à un changement du nom de BBY et une nouvelle profession de foi ‘’permettrait la création d’une nouvelle et vraie coalition politique à la place d’une simple coalition électorale, avec une nouvelle dynamique et une nouvelle offre programmatique aux Sénégalais’’.

‘’Le GHC/LER recommande fortement la mise en place d’une instance dirigeante, totalement inclusive avec des rencontres périodiques plus régulières. De même, le Secrétariat exécutif permanent (Sep) dont la composition et le fonctionnement ont toujours suscité de légitimes récriminations, devrait améliorer sa gouvernance inclusive en élargissant sa composition’’, a déclaré Pape Diouf.

Malgré la confiance placée en certains de ses membres par le chef de l'État, la sous-coalition GHC/LER réclame un meilleur partage des responsabilités électives comme nominatives.

Choix du futur candidat pour les élections à venir

Parlant du choix du futur candidat pour les élections à venir, Pape Diouf et ses compagnons appellent à ‘’une large et urgente concertation au sein de la grande coalition de la majorité présidentielle, pour analyser les contours de la candidature unique à la présidentielle de 2024’’.

C’est dans cette perspective que le HGC/LER entend jouer pleinement un important rôle dans ce mouvement de réforme et invite les différentes composantes de la coalition BBY à sensibiliser et mobiliser leurs militants, pour les mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Aussi, des tournées de mobilisation et d’animation politique au niveau des différents départements du Sénégal seront organisées, à en croire l’ancien ministre.

Sur la situation économique pratiquement marquée par baisse des prix de denrées de première nécessité décidée par Macky Sall, le GHC/LER salue la décision du président et encourage le gouvernement à appliquer rigoureusement les importantes mesures prises en faveur du renforcement du pouvoir d’achat des Sénégalais, à travers la baisse des prix de certains produits de consommation et de services.

Pour ce qui est du contexte géopolitique et géostratégique très préoccupant de la sous-région, ‘’le GHC/LER invite les citoyens sénégalais et la classe politique à œuvrer pour installer notre cher pays le Sénégal sur une trajectoire de paix, de concorde et de développement harmonieux’’. Pour se faire, il appelle à une mobilisation massive de tout un chacun, afin de préserver la nation sénégalaise de tout extrémisme de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs, le GHC/LER ‘’rend hommage et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur détermination à garantir la sécurité des biens et des personnes constatés lors d’un récent événement judiciaire’’.

