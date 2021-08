SITUATION DANS LES CTE AU SENEGAL 54 cas graves et 14 décès Si, du côté des sujets âgés, on constate une baisse de la transmission et de la mortalité, la situation dégénère dans les centres de traitement des épidémies (CTE). S’adressant hier à la presse au nom du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye déclare qu’il faut s’armer davantage aujourd’hui. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, vu le nombre de décès et de cas graves. ‘’Nous avons 54 cas graves dans les centres de traitement des épidémies et les autres lieux d’hospitalisation et 14 décès. Nous avons d’autres problèmes de santé publique de portée internationale, notamment la fièvre à virus Marburg en République de Guinée. Depuis le 12 août dernier, nous n’avons pas de cas nouveaux. Cela veut dire que la situation est en train d’être maitrisée en Guinée’’, établit le Dr Ngom Ndiaye. Selon la directrice générale de la Santé, la Guinée a été aussi confrontée à la maladie à virus Ebola, mais depuis le 19 juin dernier, il n’y a pas eu de cas. Mais étant un pays frontalier, le Sénégal a déjà élaboré un plan de riposte. Les autorités du pays se sont aussi renseignées au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la maladie. ‘’Au Niger aussi, nous avons le choléra qui est en situation d’épidémie. C’est vrai que nous n’avons pas une frontière directe avec le Niger, mais il y a l’exploration des moyens de transport. Ce qui fait qu’il est extrêmement important, aujourd’hui, de suivre cette épidémie de choléra’’, prévient-elle. La Guinée avait annoncé, le 9 août 2021, la découverte sur son sol d’un cas de maladie à virus de Marburg, le premier dans le pays et en Afrique de l’Ouest. Ce cas a été diagnostiqué dans la localité de Témessadou M’Boket, un district situé à 54 km de la ville de Guéckédou, dans le sud du pays. Une région déjà connue pour avoir été le point de départ de l’épidémie d’Ebola qui avait endeuillé le pays entre 2014 et 2016.