Ayant un quota d’engagement de 1 000 jeunes, dans le cadre du programme d'Urgence pour l'Emploi et l'Insertion des Jeunes (‘’Xëyu ndaw ñi’’), le ministère de l’Environnement et du Développement durable a déjà signé plus de 6 500 contrats dans les 46 départements du Sénégal. A Dakar, 1 270 jeunes ont déjà signé leur contrat de travail.

Plus de 10 000 jeunes ont été mobilisés autour du ministre de l’Environnement et du Développement durable, hier, à la forêt classée de Mbao, dans le cadre du programme ‘’Xëyu ndaw ñi’’ (programme d'Urgence pour l'Emploi et l'Insertion des Jeunes). Abdou Karim Sall procédait au lancement des activités des jeunes recrutés dans la région de Dakar. Son département est doté, au niveau national, d’un quota de 10 000 emplois. Ainsi, M. Sall a d’emblée annoncé que 6 500 jeunes ont déjà été enrôlés. ‘’Après le processus de sélection, à travers des commissions mises en place, nous avons, à ce jour signé, sur les 10 000 emplois prévus pour le secteur de l’environnement, plus de 6 500 contrats sur l’ensemble des 46 départements du Sénégal’’, s’est-il félicité.

Ces jeunes sont répartis entre l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, la direction des Eaux et Forêt, chasse et de la conservation des sols, et de la direction de l’Environnement et des Etablissements classés. Ainsi, ils participent aux activités de reboisement, de lutte contre les feux de brousse. Ils participent également à des activités concernant la brigade de l’environnement où il y a la surveillance contre les pollutions et nuisances. ‘’Ceux qui ont déjà signé leur contrat (dans les 46 départements du pays) auront leur salaire dans les 15 jours à venir (celui du mois d’août et du mois septembre). En outre, à la fin de chaque mois, ils percevront leur argent’’, a-t-il déclaré sous les applaudissements de nombreux jeunes, venus de plusieurs localités de la capitale, manifestant ainsi leur satisfaction.

Les contrats ont une durée de deux ans. Les jeunes employés auront droit à une prolongation de leur contrat pour une durée indéterminée. Ce, après une évaluation. ‘’Une fois qu’ils sont distingués pour leur assiduité et leur engagement, ils auront un contrat à durée indéterminée qui leur permettra d’être agent du ministère de l’Environnement et du Développement durable’’, précise Abdou Karim Sall.

En ce qui concerne la région de Dakar qui a un quota de 1 675, le ministre renseigne que 1 270 jeunes ont déjà signé leur contrat. ‘’Il reste 386 contrats à signer avant la fin du mois’’, a-t-il assuré, constatant un dépassement de 60 % des contrats prévus. A l’occasion de ce lancement des activités dans la capitale sénégalaise, les nouveaux travailleurs ont reboisé près de 2 000 arbres. M. Sall notifie que, dans les jours à venir, d’autres activités similaires seront organisées dans la capitale et dans les régions, en fonction des secteurs où seront affectés l’ensemble des jeunes qui ont déjà été enrôlés. ‘’Nous irons dans une des régions du centre, dans une des régions du nord, et dans une des régions du sud pour constater par nous-même la présence de ces jeunes qui ont signé leur contrat’’, dit-il.

Territorialisation

D’ailleurs, revenant sur les critères de sélection, il estime que la territorialisation voulue par le président de la République est devenue une réalité. En effet, l’agent, âgé entre 18 et 40 ans, doit résider dans la localité où il a été recruté. ‘’Ce qui est important c’est la territorialisation de ces emplois. Les jeunes de Sédhiou signent un contrat à Sédhiou et vont y rester pour travailler. Les jeunes de Kolda, qui ont signé un contrat à Kolda, vont rester dans leur région et y travailler’’, explique-t-il.

Pour rappel, c’est à l’issue du conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi desjeunes présidé par le chef de l’Etat, au mois d’avril 2021, à Diamniadio, que neuf directives ont été dégagées en vue d’intensifier le déploiement national du Programme d’urgence pour l’Insertion et l’Emploi des jeunes ‘’Xeyu ndaw ñi’’. Un programme ambitieux de 450 milliards de F CFA pour les années 2021, 2022 et 2023.

BABACAR SY SEYE