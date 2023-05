D’une durée de cinq ans (septembre 2021-septembre 2026), le programme Owod pour la santé des femmes et des enfants, qui cible les districts des régions de Diourbel, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou, a déjà eu à réaliser des résultats, après un an d’exécution.

Le projet Owod de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) vise à améliorer la santé des femmes et des enfants, grâce à la mise en œuvre de plans de santé complets au niveau des districts. Il adresse les principaux déterminants liés aux décès maternels, néonatals et infantiles et des maladies telles que le paludisme, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la planification familiale, la nutrition et l’hygiène. Les plans de travail des régions médicales et districts sanitaires comprennent des stratégies pour renforcer l’engagement communautaire et le leadership local dans l’accès aux services de santé dont les femmes et les enfants ont le plus besoin dans les districts sanitaires de Diourbel, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou.

Les objectifs, selon une fiche d’information reçue à ‘’EnQuête’’, sont de renforcer le système de santé à travers l’amélioration de la gestion du système de santé, l’utilisation optimisée des ressources et la mise en œuvre efficace des politiques et des guides du secteur de santé, l’amélioration à l’accès à la prestation de services et la qualité des soins par une amélioration de l’accès aux interventions sanitaires fondées sur des données probantes, l’amélioration de la qualité des soins et la mobilisation du secteur privé et, enfin, augmenter l’engagement communautaire à travers une mobilisation accrue des communautés, de la société civile, du secteur privé et du gouvernement local et l’adoption de comportements sains par les populations cibles.

D’un coût de 55,5 millions de dollars américains (28 milliards F CFA), il est prévu sur cinq ans (septembre 2021 et septembre 2026). Après un an d’exécution, de principales actions ont été réalisées. Il s’agit de 9 771 enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu des suppléments de vitamine A, 10 140 enfants âgés de 12 à 59 mois qui ont reçu des médicaments vermifuges, 803 922 enfants âgés de 3 à 120 mois, qui ont reçu trois doses de médicaments antipaludiques, 2 638 femmes enceintes qui ont reçu des suppléments de fer et d’acide folique. Il y a aussi 3 943 consultations prénatales effectuées, 240 000 enfants de 5 ans qui ont reçu des interventions nutritionnelles spécifiques et 528 femmes enceintes ou démunies qui ont été affiliées à des mutuelles de santé. ‘’L’USAID Owod pour sa stratégie de mise en œuvre fournit une assistance technique et des subventions ciblées aux districts sanitaires du Sénégal qui en font le plus besoin. Ce soutien aide les entités sanitaires locales à traduire les plans en action, donnant aux districts les moyens de concevoir, mettre en œuvre, surveiller et améliorer leurs interventions sanitaires.

Concernant le programme de subvention, l’Owod utilise des subventions et innovations pour soutenir la mise en œuvre des plans de travail. Des subventions de base sont accordées pour soutenir les interventions prioritaires pour le paludisme, la santé sexuelle et reproductive, la santé des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, la nutrition, le soutien à la gestion de la chaîne d’approvisionnement en intrants médicaux et l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Les subventions à l’innovation sont accordées dans le cadre d’un processus concurrentiel pour soutenir des solutions novatrices dirigées par la communauté.

Au sujet de l’approche de renforcement des capacités, le projet promeut l’apprentissage entre pairs en regroupant les acteurs du secteur de la santé pour créer des réseaux qui facilitent plus efficacement la mise en œuvre du programme. Ces réseaux entre institutions et individus stimulent la résolution de problèmes locaux et l’innovation, et créent un environnement propice à la diffusion des innovations et à l’apprentissage à grande échelle’’, a indiqué le document.

Pour les innovations stratégiques, Owod assure une approche holistique du renforcement du système, en appliquant six innovations stratégiques dans tous les domaines du programme. Il s’agit d’une conception centrée sur les données et le numérique, une conception locale centrée sur l’humain, des cadres de performance pour améliorer la qualité, la gouvernance et la responsabilité, une coordination intersectorielle et public-privé, une programmation axée sur la jeunesse et l’égalité des sexes, et une recherche opérationnelle pour transformer de petites idées en approches à grande échelle.

CHEIKH THIAM