L’Eglise catholique du Sénégal a tenu, hier, une conférence de presse pour dénoncer les propos outrageants et agressifs de l’imam Lamine Sall contre la communauté chrétienne. Elle interpelle le président de la République et lui demande de saisir, sans délai, les services compétents de l’Etat.

La communauté catholique est très remontée contre l’imam Lamine Sall. En conférence de presse hier, l’église a dénoncé les propos ‘’discriminatoires, outrageants agressifs et séparatistes’’ de l’imam Lamine Sall tenus à l’égard de la communauté chrétienne, lors de l’émission ‘Diné ak Diamano’ du jeudi 24 février sur la chaine Walf TV. Face à la presse, le Conseil national du laïcat du Sénégal précise que ces propos haineux de ce religieux interpellent les autorités, en premier le chef de l’Etat Macky Sall, gardien de la Constitution et garant de l’équilibre de notre barque commune.

‘’Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs de la République nous fait espérer que vous mettrez tout en œuvre pour que désormais les coupables de telle forfaiture soient repérés et sanctionnés. Monsieur le Président, face à de telles dérives, nous exigeons désormais une saisie sans délai des services compétents de l’Etat dont le professionnalisme n’est plus à démontrer’’, exige Philippe Abraham Tine.

Selon M. Tine, depuis le jeudi 24 février 2022, la barque commune est secouée par une tempête dont la virulence a fini de remettre en cause les valeurs plusieurs fois millénaires qui ont façonné et consolidé la Nation sénégalaise. Qui sont, poursuit-il, éloquemment traduites par la devise du Sénégal : Un peuple - Un but - Une foi. Pour lui, ces mots sont la respiration, l’énergie vitale de la Nation qui consacre et proclame cette unité dès le premier article de sa Constitution : la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure légalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

‘'La communauté chrétienne du Sénégal exige qu’il présente sincèrement ses excuses’’

Philippe Sène souligne que les propos de l’imam Lamine Sall, confortent la certitude que les fondements de notre Nation sont en danger et que son unité est plus que jamais menacée par des personnes qui foulent aux pieds la charte commune, la charte fondamentale. ‘’Sinon, comment comprendre les multiples déclarations de l’imam Sall dans plusieurs médias, à Walf TV le 24 février et à la 2STV le 17 février ? Nous notons que ces éléments vidéo et sonores sont disponibles. Ces propos invitant les musulmans à ne collaborer sous aucune forme avec les chrétiens qu’il traite de mécréants et de francs-maçons, ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d’être un lapsus. Ils sont inadmissibles et ne peuvent être justifiés que par le mépris, l’indécence et l’ignorance d’une personne peu soucieuse de préserver les valeurs du vivre-ensemble qui ont permis de bâtir et de servir notre Nation sénégalaise’’, fustige-t-il.

Le président du Conseil national du laïcat indique que le discours prononcé par ce religieux a été vigoureusement condamné par l’ensemble des Sénégalais, sans distinction de religion, hommes et femmes épris de justice et de paix fort heureusement. ‘’Cet imam a commis une faute grave. C’est pourquoi la communauté chrétienne du Sénégal et tous les hommes et femmes de bonne volonté exigent qu’il présente sincèrement ses excuses pour montrer sa bonne foi à travers le même média et la même émission, conformément à la mise en demeure du CNRA’’, recommande-t-il.

Par ailleurs, le conseil invite les frères et sœurs de la communauté chrétienne à la sérénité. Cela à l’instar du Seigneur Jésus-Christ qui est condamné injustement afin d’éviter de verser dans la légèreté, les invectives, les insultes de tout genre qui sont amplifiés par l’accessibilité parfois dévastatrice des réseaux sociaux. ‘’Ne nous laissons pas dévier de nos valeurs chrétiennes qui privilégient la correction fraternelle dans la charité, mais aussi dans la fermeté’’.

Le Conseil national du laïcat du Sénégal invite les responsables des médias à plus de vigilance

Beaucoup d’imams et de musulmans ont montré leur solidarité aux chrétiens. Pour renforcer cet élan, le conseil appelle vivement de ses vœux la dynamisation d’un conseil inter-religieux dans notre pays, afin de contribuer à barrer la route à toute personne qui veut utiliser la religion pour affaiblir le commun vouloir de vie commune des Sénégalais. ‘’Ce conseil existe déjà. Il faut lui donner plus de vitalité et de contenu. Il faut lui donner une âme. A quelques heures de notre carême, temps favorable pour la conversion, implorons de notre Seigneur Jésus-Christ notre propre conversion et celle de tous les hommes, afin que nous continuions à bâtir une société sénégalaise qui respecte la création et la dignité de tout homme et de toute femme. A l’image de notre Seigneur, apprenons à pardonner à ceux qui nous offensent, comme le rappelle nos évêques dans le Mandement de carême 2021. Certains comportements et attitudes font entorse à la fraternité, la blessent, la fragilisent et pourraient même la briser. Ces comportements sont les suivants : la discrimination, la dissension, l’égoïsme, la jalousie, la haine, l’indifférence, le communautarisme’’.

Le Conseil national di laïcat invite par la même occasion les responsables des médias et toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l’information et de la communication à plus de vigilance, afin de contribuer à faire respecter les règles de pluralisme, d’éthique et déontologie, seul gage d’un Sénégal de tous et pour tous.

Face à ‘’cette dangereuse et douloureuse atteinte à la liberté de religion, le Conseil national du laïcat demande à sa communauté de continuer à promouvoir le dialogue avec les autres religions, comme les y engage leur foi au Christ qui est venu pour sauver tout le genre humain. Nous chrétiens, catholiques, nous ne pouvons pas nous soustraire à ce devoir d’ouverture qui est une expression de notre identité chrétienne. Comment ne pas rappeler ici le travail de la Caritas, de nos structures de santé, de nos écoles et structures de formation qui, sans aucune discrimination, se mettent au service de tout homme et de Tout l’Homme. N’est-ce pas là une bonne expression du dialogue des œuvres ?’’, a-t-il appelé.

VIVIANE DIATTA