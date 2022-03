Les propos insultants sur nos amis chrétiens proférés à WALF TV par l’Imam SALL sont d’une gravité exécrable qui soulève toute notre indignation et notre révolte devant des faits aussi abjects sortis de la bouche d’un Imam c’est-à-dire en premier chef d’un EDUCATEUR.

C’est pourquoi, nous les dénonçons et les condamnons avec force et nous nous demandons si le sieur SALL est véritablement un IMAM ? La question mérite d’être posée tellement ses propos faux, accusateurs et malsains frisent la carence crasse et…la haine gratuite.

A QUELLES FINS ? Seul DIEU sait. Mais on va où dans ce pays ?

Il y’a eu et il y’a toujours ce chroniqueur du lundi qui -sous le couvert d’informations tronquées, fabriquées et totalement fausses, adossé à un nationalisme clivant et exclusivement réservé aux sénégalais du Nord, déverse à longueur de pages, sa haine morbide contre Sonko et les casamançais en général. Puis, vinrent les propos sectaires, ethniques et xénophobes d’une rare violence du loufoque GASTON à l’égard de Barthélémy DIAS qu’on pourrait « brûler sans risque majeur ». Pour son malheur à lui GASTON, le préposé au bûcher est devenu le Maire de la Capitale DAKAR. ALLAHOU AKKBAAR. Comme quoi, les sénégalais savent bien reconnaître leurs VRAIS compatriotes, des sangsues de la République.

Voici que s’y ajoutent les insultes gratuites contre les chrétiens du sieur SALL que je me refuse à considérer comme un IMAM. Tellement ce statut requiert de qualités dont les moindres ne sont pas la tolérance et le respect envers toutes les créatures d’ALLAH : hommes comme animaux.

Le Prophète MOUHAMED (PSL) l’Imam des Imams avait un respect immense envers toutes les créatures de DIEU et adoubait les autres croyants monothéistes juifs et chrétiens comme le lui a enjoint le TRES HAUT : « LAKOUM DINA KOUM WALYHA DIINE » : « A toi ta Religion, A moi ma Religion ». Et c’est un Imam sorti de nulle part qui vient nous insulter dans notre commun vouloir de vie commune en s’attaquant sans gants à nos amis chrétiens. Et on va attendre la prochaine bordée ? BON DIEU ! Quand est-ce qu’on va se décider dans ce pays à se respecter les uns, les autres ?

C’est le lieu de dénoncer ici et avec force, tous ces médias qui, dans la course malsaine à l’audimat, ouvrent leurs antennes à ces hurluberlus incultes dont les mensonges éhontés et les fausses prédictions démenties lors de la CAN et des élections locales passées et tournés en boucle par la VAR, auraient dû inciter à plus d’introspection, plus de retenue et moins de morgue et de rodomontades. Cela, d’autant plus que dans notre pays nous avons l’avantage pour ne pas dire la chance que nous envient beaucoup, d’avoir des familles multiconfessionnelles où se mêlent musulmans, chrétiens, animistes, juifs dans le sang et la fratrie harmonieuse. Personne dans ce pays ne peut dire qu’il n’a pas dans sa famille proche, un parent de confession différente de la sienne.

ALORS, WATAWAAT IMAM, WAATAWWATT.

Pour terminer, dans un pays qui se respecte, de tels propos à connotation hautement raciste, sectaire, et xénophobe, auraient entrainé l’auto-saisine du Procureur de la République pour incitation à la haine confessionnelle. On attend donc la réaction des pouvoirs publics.

Si rien n’est fait. Oui, si rien n’est fait, la prochaine saillie d’un autre « FOU de Dieu » risque de produire une déflagration terrible dans la société sénégalaise que certains pyromanes souhaitent dans leurs noirs desseins. DIEU NOUS PRESERVE.

Pour ma part et au nom de tous les miens, je demande PARDON A NOS FRERES CHRETIENS. PARDONNEZ, PARDONNEZ, PARDONNEZ…ET DIEU VOUS GARDERA TOUJOURS ET PARTOUT…JAJEFF

DIEU NOUS GARDE ET GARDE LE SENEGAL.

Dakar le 01/ 03/2022

Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com