En un an, la SEN-CSU a enrôlé 10 926 bénéficiaires dans la région de Saint-Louis, dont 6 911 enfants, et mobilisé 820 millions de francs CFA pour apurer les dettes des structures sanitaires et des mutuelles départementales. Un bilan présenté en marge de la 50e édition des 2 Rakkas, marquée également par une nouvelle opération d’enrôlement.

Le Magal des 2 Rakkas a servi de tribune à la Couverture sanitaire universelle (CSU) pour présenter son bilan dans la région de Saint-Louis. En une année, la SEN-CSU revendique 10 926 bénéficiaires enrôlés, dont 6 911 enfants pris en charge grâce à un partenariat avec Plan International. La structure annonce également avoir mobilisé 820 millions de francs CFA pour apurer les dettes des structures sanitaires et des mutuelles départementales. Les chiffres traduisent la dynamique engagée par la SEN-CSU à Saint-Louis. En une année de mise en œuvre des nouvelles orientations de la couverture sanitaire universelle, 10 926 bénéficiaires ont été enrôlés dans la région.

Le bilan a été présenté à l’occasion de la 50e édition de la célébration des 2 Rakkas de Saint-Louis, qui a également servi de cadre à une opération de sensibilisation et d’enrôlement. Selon Rokhaya Badiane Mbaye, chef du service régional de la SEN-CSU, cette progression s’explique notamment par le nouveau statut conféré à la structure par le décret de 2024. Désormais assureur principal, la SEN-CSU a élargi son champ d’intervention aux titulaires de la Carte d’égalité des chances, aux bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, mais aussi aux apprenants des daaras et aux élèves.

6 911 enfants enrôlés

Le volet consacré aux enfants constitue l’un des principaux résultats mis en avant. En partenariat avec Plan International, la SEN-CSU a enrôlé 6 911 enfants. Les cartes ont été produites et distribuées, permettant aux bénéficiaires d’accéder aux prestations sanitaires dans les départements de Saint-Louis et de Dagana. Pour étendre davantage la couverture, la structure a également noué des conventions avec des établissements sanitaires publics, des pharmacies privées, ainsi qu’avec des associations, des organisations paysannes, des commerçants et des acteurs du secteur informel. Une démarche menée en synergie avec les gouverneurs, préfets et sous-préfets.

Sur le plan financier, la SEN-CSU met en avant 820 millions de francs CFA mobilisés pour apurer des dettes. Sur cette enveloppe, 560 millions ont été débloqués pour les structures sanitaires et 260 millions pour les mutuelles départementales. La structure assure par ailleurs la mise en œuvre de plusieurs dispositifs de gratuité, notamment le Plan Sésame, la césarienne, la dialyse et la prise en charge des enfants âgés de 0 à 5 ans. La 50e édition des 2 Rakkas a également permis de poursuivre la dynamique d’enrôlement. Au total, 114 bénéficiaires ont été enrôlés et ont reçu leur carte sur place. L’équipe technique de la SEN-CSU est maintenue à Saint-Louis afin de poursuivre l’opération. À travers cette présence de proximité, la SEN-CSU entend rapprocher la couverture sanitaire universelle des populations et contribuer à réduire le coût d’accès aux soins.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS