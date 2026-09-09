Le Sénégal sera une nouvelle fois bien représenté sur la scène du football mondial. Pour l'édition 2026 du Ballon d'Or, Sadio Mané figure parmi les 30 joueurs nommés pour le prestigieux trophée. Dans une autre catégorie, Édouard Mendy fait également partie des candidats au Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison.

Après le mercato d'été qui a été animé par les footballeurs sénégalais, les voilà qui s'illustrent sur un tout autre terrain : le Ballon d'Or. En effet, ce sont deux joueurs, deux postes différents, mais une même fierté : celle de voir le drapeau sénégalais apparaître parmi les grands noms du football mondial.

Sadio Mané n'a plus vraiment besoin d'être présenté. Depuis plusieurs années, l'attaquant sénégalais s'est imposé comme l'un des joueurs africains les plus importants de sa génération.

À 34 ans, sa présence parmi les 30 nommés au Ballon d'Or témoigne surtout d'une chose : sa capacité à rester au plus haut niveau malgré les années qui passent. Comme quoi jouer chaque weekend avec Cristiano Ronaldo vaut ce que ça vaut. Mais le Lion doit sa présence dans ce cercle fermé à sa magnifique CAN couronnée par un succès en finale avec sa sélection.

Pour les Sénégalais, Mané est aussi bien plus qu'un grand footballeur. Il est l'un des visages de l'équipe nationale qui a permis au pays de décrocher sa première Coupe d'Afrique des nations en 2022. Une victoire historique dans laquelle il avait joué un rôle majeur.

Son meilleur classement au Ballon d'Or reste pour l'instant une deuxième place, obtenue en 2022 derrière Karim Benzema. Cette année-là, son sacre avec le Sénégal et ses performances avec Liverpool avaient fait de lui le principal représentant du football africain dans la course au trophée.

Quatre ans plus tard, le voilà encore au rendez-vous. Il sera difficile pour Mané de s'imposer face aux autres stars présentes dans la liste. Mais sa nomination est déjà une reconnaissance de sa régularité et de la trace qu'il a laissée dans le football européen et africain.

Édouard Mendy, le couronnement de l’abnégation

À côté de Sadio Mané, un autre Lion attire l'attention : Édouard Mendy. Le gardien sénégalais est nommé au Trophée Yachine, une distinction qui récompense le meilleur gardien de la saison. Une nouvelle reconnaissance pour celui qui s'est fait un nom au plus haut niveau après un parcours qui n'a pas toujours été simple.

Mendy a connu une ascension particulière. Avant de devenir l'un des gardiens les plus respectés d'Europe, il a dû patienter et se battre pour trouver sa place dans le football professionnel.

Son passage à Chelsea a constitué un tournant. Avec le club anglais, il remporte notamment la Ligue des champions en 2021 et s'impose rapidement comme l'un des meilleurs gardiens du continent. Avec le Sénégal, il a également participé à l'aventure qui a conduit les Lions vers leur premier sacre continental. Sa nomination au Yachine vient donc récompenser un parcours fait de travail, de patience et de persévérance.

Pendant longtemps, les joueurs africains ont rarement eu une place importante dans les grandes récompenses individuelles. Aujourd'hui, voir deux internationaux sénégalais apparaître dans les différentes listes du Ballon d'Or est devenu une source de fierté pour tout un pays.

Pour les jeunes footballeurs sénégalais, ces nominations représentent aussi un message. Celui qu'un joueur issu de Bambali, dans le cas de Mané, ou qu'un gardien passé par les divisions inférieures avant d'atteindre le sommet, comme Mendy, peut rêver grand.

La cérémonie du Ballon d'Or 2026 est prévue le 26 octobre à Londres. Sadio Mané connaîtra alors sa position dans le classement final, tandis qu'Édouard Mendy saura s'il a réussi à décrocher le Trophée Yachine. Mais il ne faudrait pas trop rêver, la concurrence devant être très rude avec des vainqueurs de Ligue des Champions et Coupe du Monde, surtout, deux trophées qui semblent souvent peser sur tout le reste.

Mais le plus important est peut-être ailleurs. Leur présence rappelle que le Sénégal n'est plus seulement une nation qui forme de bons joueurs. C'est désormais un pays capable de placer ses représentants au cœur des plus grandes cérémonies du football mondial.

MAMADOU DIOP