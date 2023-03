A seulement 24 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (24 ans, 29 matchs et 29 buts toutes compétitions cette saison) s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour le Brésilien Ronaldo, l'international français est clairement le successeur désigné de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"Je crois que nous avons un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années. Kylian Mbappé est la garantie que ce qu’ont fait Cristiano Ronaldo et Messi... Mbappé sera le suivant à le faire. On a un peu discuté. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir", a commenté l'Auriverde pour l'émission Quotidien en marge de la cérémonie The Best lundi.