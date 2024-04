Le Forum civil, section sénégalaise de « Transparency International », est préoccupé par l’état de la gouvernance et la reddition des comptes. Son coordonnateur national, Birahime Seck, interpelle les corprps de contrôle, notamment, l’Inspection Générale d’Etat et la Cour des Comptes, pour matérialiser la directive présidentielle les instruisant à publier leurs rapports des cinq (5) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023).

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenue le mercredi 17 avril 2024, avait instruit l’Inspection Générale d’Etat de mener une mission de contrôle des services de la Présidence de la République dans les meilleurs délais. Le Président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) des cinq (5) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023). Se fondant sur cette directive présidentielle, le coordonnateur national du « Forum Civil », Birahim Seck, a interpelé l’Inspection Générale d’Etat et la Cour des Comptes aux fins de la dilligenter en s’éxécutant au plus vite en se conformant à la loi.

« Aux responsables de la Cour des Comptes et de l'inspection Générale d'Etat (IGE), la préservation de la sacralité de la parole présidentielle de Diomaye vous incombe tout autant que le respect de la loi », a-t-il posté. Le champ de compétences de la Cour des comptes est défini par la Constitution et par la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. Elle est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, du contrôle de l’exécution des lois de finances, du contrôle du secteur parapublic et de la sanction des fautes de gestion. Quant à l’Inspection Générale d’Etat a pour mission de contrôler l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable, la qualité du fonctionnement et de la gestion des services publics.

