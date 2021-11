À un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar, certains pays sont déjà assurés d'y participer. Les voici.

Zone Europe : cinq pays déjà qualifiés

L'Allemagne de Hansi Flick est la première nation à s'être qualifiée pour la Coupe du monde 2022. En octobre dernier, les coéquipiers de Thomas Müller avaient tranquillement assuré la première place de leur groupe. Ils ont été suivis de près par l'impressionnante équipe du Danemark. Avec 9 victoires en 9 matches et un seul but encaissé dans ces éliminatoires, les hommes Kasper Hjulmand sont également assurés de jouer le Mondial.

Ce samedi soir après sa très large victoire face au Kazakhstan (8-0), la France a aussi validé son billet pour le Qatar. Leaders avec 15 points, les Bleus ne peuvent plus être rejoints. Dans le même temps, la Belgique a également composté son billet. Les Diables Rouges ont dominé l'Estonie (3-1) et finiront quoi qu'il arrive en tête du groupe E. Finaliste malheureuse de la dernière édition, la Croatie a validé sa qualification pour la Coupe du monde 202. Les Vatreni ont outrageusement dominé les débats pour s’imposer face à la Russie (1-0), ce dimanche, grâce à un but contre son camp de Kudryashov (81e). Cinq nations européennes ont donc déjà validé leur billet pour le Qatar.

Zone Amérique du Sud : le Brésil comme toujours

Vainqueur de la Colombie (1-0) ce jeudi, le Brésil est la seule nation actuellement qualifiée dans la zone Amérique du Sud, à 5 journées de la fin. La Seleção a réalisé un parcours quasi-sans-faute dans ces éliminatoires et reste donc la seule équipe à avoir participé à toutes les Coupes du monde de l'histoire.

Zone Afrique : des barrages d'abord

Aucun pays africain n'est actuellement qualifié pour le Mondial 2022. Lors des éliminatoires, les pays qui terminent premier de leur poule valident leur billet pour une place en barrages. Les 10 équipes en tête s'affrontent ensuite dans un match aller-retour. Pour le moment, à une journée de la fin, seules 4 équipes sont assurées de jouer les barrages : le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, et le Mali. Ces confrontations auront lieu en mars 2022.

Zone Asie : le Qatar en pays hôte

Les qualifications de la zone Asie sont loin d'être jouées pour le moment. Aucune équipe n'a pris les devants dans les deux groupes de qualifications. Pour le moment, l'Iran est en tête du groupe 1 et l'Arabie Saoudite du groupe 2 mais tout reste à faire. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour le Mondial et les deux pays à la troisième place s'affrontent en barrages. Le seul pays qualifié officiellement est le Qatar qui ne participe pas aux éliminatoires puisqu'il est le pays hôte.

Zone Concacaf : loin d'être fini

Comme en Asie ou en Afrique, le dénouement n'est pas prévu pour tout de suite dans la zone Concacaf et aucun pays n'est donc qualifié pour le moment. Les trois premières équipes de l'unique groupe se qualifient pour le Mondial. Après 7 journées (sur 14), les États-Unis sont en tête devant le Mexique et le Canada. Mais tout reste encore possible puisque le Panama, quatrième, n'est qu'à 3 points des États-Unis. À noter que le quatrième se qualifie pour les barrages inter-confédérations.

