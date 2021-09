Le président de la République a laissé entendre, hier, lors du Conseil des ministres, son intention d’effectuer prochainement une nouvelle tournée économique dans la région de Sédhiou.

L’agenda du président de la République n’est jamais trop chargé. De retour de la 76e Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le chef de l’Etat s’est mis dans la perspective de reprendre ses tournées économiques à l’intérieur du Sénégal. Macky Sall en a fait allusion, hier, en Conseil des ministres, en briefant son gouvernement sur ‘’l’urgence de hâter le lancement et le développement de l’agropole Sud, de même que l’intensification de l’électrification des communes de la région de Sédhiou’’. Le temps presse, car le président de la République va procéder, prochainement, à une tournée économique lors de laquelle il compte inaugurer un hôpital de niveau 2 de 150 lits.

Après en avoir fait de même dans les régions de Kaffrine, Kédougou, Saint-Louis et Matam, Macky Sall va de nouveau s’offrir ses bains de foule à coups d’inaugurations d’infrastructures sanitaires, routières, économiques, logistiques, etc. Une stratégie bien calculée, à l’approche des élections locales de janvier 2022.

Mais cet élan a été, un temps, freiné par la 3e vague de coronavirus qui a touché le Sénégal. Maintenant que les choses semblent aller mieux sur le plan sanitaire, la vague d’inaugurations et de rassemblements peut reprendre. L’on se rappelle que, malgré l’invite du Comité de lutte contre la pandémie à éviter les rassemblements, le président avait maintenu ses tournées économiques au sortir desquelles les cas de contaminations avaient encore explosé. D’ailleurs, une grande partie de l’opposition politique et de membres de la société civile l’avait indiqué comme un des facteurs déclencheurs de la 3e vague de contaminations à la Covid-19 au Sénégal.

Une réunion présidentielle sur le développement sanitaire

Mais tout est une question d’angle d’analyse. Ces inaugurations d’infrastructures sanitaires s’inscrivent, selon le chef de l’Etat, dans le cadre de la densification de la carte sanitaire et du développement optimal du système de santé. Dans cet élan, il a demandé au ministre de la Santé ‘’d’engager une réflexion stratégique sur l’optimisation de la carte sanitaire et des ressources humaines et financières du secteur, dans le cadre du plan d’investissement en finalisation’’. Pour gérer tout cela, le chef de l’Etat a informé le Conseil qu’il présidera prochainement, après l’audience qu’il accordera à l’Ordre des médecins, une réunion présidentielle sur le développement sanitaire avec la participation de toutes les parties prenantes.

A Touba, où Macky Sall a inauguré la semaine dernière l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim, le président de la République a invité Abdoulaye Diouf Sarr à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de cet établissement sanitaire de référence un symbole dont l’entretien et la gestion au quotidien doivent répondre aux meilleures normes internationales en la matière. Macky Sall a rappelé au ministre de la Santé et de l’Action sociale les efforts remarquables consentis par l’Etat pour lutter efficacement contre la Covid-19 et la nécessité, dans un contexte de baisse significative des contaminations, de maintenir durablement la veille sanitaire, de faire respecter les mesures barrières requises, d’intensifier la vaccination de nouvelles cibles afin d’éviter toute poussée épidémique.

Lors de cette rencontre hebdomadaire avec ses ministres, le président de la République a rappelé s’être engagé, depuis 2012, avec la mise en place d’un programme sans précédent de désenclavement et de développement des régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Cela s’est traduit par la réalisation notable du pont sur le fleuve Gambie et par le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones Sud, à des tarifs accessibles aux populations, afin de relancer l’économie locale.

Sur sa lancée, Macky Sall a invité le gouvernement à ‘’accélérer les travaux du pont de Marsassoum, de la boucle du Boudié, de celle des Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Sénoba - Bignona, la réhabilitation-reconstruction rapide des ponts de Tobor, Emile Badiane, Baïla et Diouloulou’’.

Modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring

Toujours dans le cadre des travaux à réaliser dans le sud du pays, le président de la République a souligné l’impératif d’intensifier la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring, tout en intégrant, dans les perspectives stratégiques, les études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor, un village situé en Basse-Casamance, à l'est de Niamone, dans le département de Bignona.

Le 26 septembre reste une date noire dans l’histoire du Sénégal. Le président de la République est revenu sur l’hommage rendu par la Nation, dimanche dernier, aux victimes du naufrage du bateau "Le Joola", en s’inclinant devant la mémoire des disparus et en réaffirmant son engagement permanent à marquer davantage la solidarité de l’Etat aux familles des victimes, notamment aux orphelins.

A cet égard, le chef de l’Etat a demandé aux ministres concernés de préparer, en relation avec les familles des victimes, un programme consensuel de célébration, à Ziguinchor, du 20e anniversaire du naufrage en 2022, qui sera l’occasion de rendre un hommage national, symbolique et historique, avec l’édification fonctionnelle du musée-mémoire dédié aux disparus.

Lamine Diouf