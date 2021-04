L’opération séduction de la jeunesse avec les promesses de milliards et d’emplois en faveur des jeunes, lancée par le président de la République, est vouée à l’échec. C’est l’avis du président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo. Dans le 245e numéro des ‘’Questekki’’, il assure qu’à l’image des échecs de Macky Sall sur ‘’ses bourses familiales, la Der qu’il faut auditer urgemment et l’argent public distribué aux femmes par ses ministères chargés de la Femme et de la Microfinance, il va encore échouer avec cette nouvelle initiative post-émeutes de mars 2021’’.

Le parlementaire indexe un système économique de Macky Sall incapable de créer des emplois pour les jeunes. ‘’Même lorsqu’il proclamait des taux de croissance de 6 % , ajoute-t-il, j’avais contesté la véracité de ses chiffres d’une part, et, d’autre part, le caractère artificiel de cette croissance basée sur les infrastructures souvent mal orientées, comme le centre Abdou Diouf de Diamniadio et financée par un endettement massif gagé sur les recettes pétrolières et gazières futures.

Evidemment, ceci est organisé en toute conscience avec leurs parrains occidentaux pour alimenter la corruption et les flux financiers illicites de deux cent cinquante milliards par an’’. Mamadou Lamine Diallo voit en les 450 milliards promis par le chef de l’Etat pour la formation et l’emploi des jeunes dans les trois prochaines années, une ‘’manière politicienne et clientéliste dans le traitement social du chômage et de la pauvreté’’. Pis, note-t-il, ‘’il va emprunter plus de cent milliards pour, dit-il, embaucher cinq mille enseignants et soixante-cinq mille jeunes, de nouveaux ASP engagés dans des travaux d’utilité publique comme la reforestation et le pavage des rues, etc.’’.

...Toujours intéressé par les questions autour des ressources naturelles, le président du mouvement Tekki accuse le ‘’président de BBY’’ d’accélérer le pas dans la distribution des rentes du gaz naturel sénégalais avec ‘’ses copains de la famille Faye-Sall dans l’électricité et le transport’’. Pour cela, ajoute le député, ‘’Macky Sall dispose de forces politiques dévouées et organisées dans BBY autour du slogan régionaliste dangereux des trois F, d’une société civile à sa solde, prête à le secourir en cas de difficulté, d’une kyrielle de partis dits non-alignés entretenus et, enfin, de sa propre opposition à qui il fait porter sa ruse comme la refonte du fichier électoral et le report des élections locales. Voilà le dispositif anti-opposition patriotique de Macky Sall, basé sur une violation systématique des Droits de l’homme relevée récemment par les Etats-Unis’’.

Après la sortie de Cheikh Tidiane Gadio mettant l’accent sur des entreprises terroristes qui viseraient le Sénégal, Mamadou Lamine Diallo a rappelé à son collègue parlementaire ‘’néo-transhumant’’, ‘’expert en sécurité et en terrorisme’’, que ‘’le djihadisme se nourrit de la prédation des ressources naturelles par des élites corrompues et complexées devant l’Occident, de l’économie de la drogue et des injustices sociales qui mettent dans la pauvreté et la précarité plus de 80 % de la population. En outre, le djihadisme prospère dans des pays où la démocratie est piétinée et les institutions fragilisées. C’est la direction qu’a prise le régime BBY qu’il vient de rejoindre’’. Mais tout cela, termine le leader du mouvement Tekki, ‘’il le sait’’.