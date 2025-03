Réédition ‘’vie en spirale’’

La maison d’édition sénégalaise Saaraba vient de donner une nouvelle vie au célèbre roman ‘’La vie en spirale’’, de l’écrivain sénégalais Abasse Ndione (1946-2024), en librairie depuis le 28 février dernier (356 pages), avec une postface du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr. ‘’Avec cette réédition, Saaraba Éditions réaffirme son engagement à faire vivre les textes fondateurs de notre patrimoine littéraire, en leur offrant une nouvelle visibilité auprès des lecteurs d’aujourd’hui’’, explique cette nouvelle entreprise de l’édition, dans un communiqué parvenu à l’APS. ‘’Ce roman résonne toujours avec force, témoignant de la pertinence et de la puissance d’une écriture ancrée dans les réalités africaines’’, note-t-elle, quatre décennies après la première parution (1984) du roman aux Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NEAS).

Le premier roman d’Abasse Ndione ‘’explore, avec une saisissante acuité, les mécanismes sociaux, les illusions et les désillusions d’une jeunesse en quête d’avenir, à travers l’itinéraire de Ngaary, un jeune Sénégalais happé par le trafic de drogue’’. ‘’L’histoire de Ngaary aurait pu être celle de milliers de jeunes aujourd’hui. Ce livre, c’est une alerte, un cri de vérité qui, je l’espère, continuera à éveiller les consciences’’, avait dit Ndione lorsque l’ouvrage a été publié par les NEAS.

...Dans sa postface, Mohamed Mbougar Sarr met en relief l’importance de cette réédition. ‘’C’est reconnaître sa place essentielle dans le paysage littéraire africain’’, a-t-il réagi à l’initiative de Saaraba Éditions. ‘’Ce texte est plus qu’un roman : c’est une fresque sociale qui interroge nos trajectoires individuelles et collectives’’, a écrit Sarr. Abasse Ndione, décédé le 25 janvier 2024, demeure une figure de premier plan de la littérature sénégalaise.

Son œuvre se distingue des autres par ‘’une authenticité et un regard lucide sur sa société’’, note la nouvelle maison d’édition. En le publiant, elle donne un nouveau souffle à ce roman, qui avait été réédité dans les années 1990 par la maison d’édition française Gallimard. ‘’Observateur attentif et écrivain sans compromis, il avait le don de révéler avec justesse ce qui, bien souvent, nous échappait’’, note Saaraba Éditions en parlant du défunt romancier. Abasse Ndione, infirmier de profession, est auteur de deux autres romans, ‘’Ramata’’ et ‘’Mbëkë mi’’, publiés respectivement en 2000 et 2008 par les éditions Gallimard. Saaraba Éditions a réédité aussi, en 2024, l’essai ‘’La parole aux négresses’’, de la Sénégalaise Awa Thiam. Ce livre publié en 1978 paraît de nouveau avec une préface de l’écrivaine sénégalaise Ndèye Fatou Kane.