Le représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, Mesmin Koulet Vickot, salue la décision du gouvernement de réduire les subventions à l’énergie. Pour lui, ces subventions profitent aux couches les plus aisées de la population.

Pour réduire les subventions à l’énergie en 2023, les autorités ont décidé d’augmenter certains prix de l’électricité et du carburant. Le représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, Mesmin Koulet Vickot, a livré son point de vue sur cette décision du gouvernement sénégalais. Il a indiqué que cette réduction se justifie, parce que le statuquo était devenu intenable pour les finances publiques.

Livrant quelques chiffres, il a relevé qu’en 2021, les subventions à l'énergie ont coûté 150 milliards de FCFA. Et qu’en 2022, elles se sont élevées à 750 milliards de FCFA, absorbant prêt de 23% des recettes propres de l’Etat. ‘’Un tel niveau de subvention est supérieur à ce que l’Etat du Sénégal va engranger en termes de recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures en 2023- 2024-2025. En l’absence de mesures, les subventions auraient coûté 800 milliards de FCFA en 2023, représentant 22% des recettes budgétaires de l’Etat. Ces subventions ont été le principal moteur du déficit élevé en 2022’’, a-t-il expliqué.

Ainsi, d'après lui, ceux qui sont préoccupés par la question de la dette ou du niveau d’endettement du Sénégal, devraient soutenir cette décision du gouvernement. Parce que, dit-il, elle vise à maintenir la qualité de la signature du Sénégal.

En outre, le représentant de l’institution financière internationale souligne que ‘’ces subventions sont régressives, en ce sens qu’elles profitent aux grands consommateurs, c'est à dire, aux couches les plus aisées de la population’’. Mesmin Koulet Vickot relève que, sur les 750 milliards de FCFA dépensés, plus de 80% sont au bénéfice des couches les plus aisées. ‘’Donc, ceux qui sont épris des questions de justice sociale ou d'équité devraient aussi soutenir cette décision’’, a-t-il poursuivi.

Il va sans dire que, sur les économies réalisées, les 260 milliards seront affectés aux dépenses sociales. Des dépenses qui vont contribuer à réduire la pauvreté. ‘’Le rôle de l’Etat, c'est d’utiliser les ressources issues des impôts et taxes que les Sénégalais paient, les affecter et aider les ménages vulnérables, mais pas d’aider des gens dont la situation financière est bonne’’, insiste M. Vickot.

Rapport Cour des comptes

En ce qui concerne, le rapport de la Cour des comptes, il a salué un bel exercice de transparence et de reddition des comptes. ‘’Je salue la capacité et l’indépendance de la Cour des comptes du Sénégal’’, dit-il. ‘’Ce rapport conclut la série d'engagements en matière de transparence et de reddition des comptes pris par le gouvernement, dans son dialogue avec les partenaires techniques et financiers du Sénégal’’, a-t-il poursuivi.

Mesmin Koulet Vickot animait une conférence de presse, hier, à la Suite de l’approbation par le Conseil d’administration de Fonds monétaire international (FMI) de la dernière revue du programme économique et financier du Sénégal soutenu par l’Instrument de coordination de la politique économique, la Faculté de crédit de confirmation et l’accord de confirmation.

L’approbation de ces revues à donner lieu à un décaissement de 133 milliards de FCFA qui représente la dernière tranche du programme de 18 mois qui était d'un montant total de 480 milliards de F CFA.

Par cette décision, le Conseil d’administration a jugé satisfaisant les résultats obtenus par le Sénégal et les réformes mises en œuvre.

BABACAR SY SEYE