Réforme de la procédure de demande de visas au Sénégal

tout simplement faire du tourisme et apprendre à mieux connaître l'autre pour un brassage.

On peut comprendre que dans un monde de moins en moins sûr qu’un État puisse mettre en place des procédures assez sophistiquées pour s’assurer que les personnes qui entrent sur son territoire ne puissent pas mettre en danger la vie de ses citoyens. Mais lorsque le parcours du demandeur de visas est fait d’incompréhensions, de vexations, voire d’humiliations, il ne peut qu’alimenter le sentiment de rejets ressentis par les demandeurs de visas alors que les citoyens de ces pays vivent en toute quiétude et fraternité sur le sol sénégalais.

Excellences, la demande de visa est devenue un vrai chemin de croix pour nombre de nos concitoyens. Combien d’universitaires, d’hommes d’affaires, d’étudiants, de patients ou de parents n’ont pas pu se déplacer chez vous parce que ne pouvant simplement pas trouver de rendez-vous auprès du prestataire extérieur du Consulat ?

« Le système de délivrance de visa actuel manque d’efficacité et concourt trop souvent à pénaliser les familles et les talents » a récemment reconnu le président de la République française. Il faut donc le repenser pour le rendre plus simple et capable de mieux servir ceux qui y ont recours. Il nous parait important, à cet égard, de suspendre le recours à l’externalisation des démarches, qui est non seulement source de frustrations mais aussi de trafics multiples, ce qui, d’une certaine manière contribuera à réduire drastiquement les frais de visas, et offrir aux sénégalais, à qui le visa a été refusé, des voies de recours efficaces afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

1. Suspendre, voire mettre un terme, à l’externalisation des démarches :

Face à la hausse régulière de demandes de visas, la plupart des ambassades et consulats ont fait le choix de recourir à des prestataires de service extérieurs pour des tâches dites « non régaliennes » liées au recueil de ces demandes. Il s’agit principalement de la prise de rendez-vous, l’accueil du demandeur, l’acquittement des droits de visas, la collecte des documents nécessaires à l’instruction des visas et le recueil des données biométriques.

Ce recours à un prestataire privé avait pour objectifs de désengorger les consulats, améliorer, de manière significative, la qualité de l’accueil des demandeurs, et de dépolitiser la délivrance des visas, mais aucun de ces objectifs ne semblent avoir été atteints au Sénégal pour preuve les files d’attentes sont toujours démesurées devant les entrées et lieux de dépôts, les passeports restent bloqués, en moyenne un a deux mois, entre le Centre et le Consulat et il est très difficile pour le demandeur d’accéder à une information fiable sur la procédure ou d’approcher les agents consulaires. Pire, un véritable trafic s’est installé avec des intermédiaires qui « gèrent » les rendez-vous de visas et les revendent à prix d’or, jusqu’à 400.000 FCFA, transformant ainsi la procédure en un « commerce » très lucratif. En plus, si l’on ajoute à ces frais ceux de la prestation due à l’intermédiaire (28 euros) et du visa lui-même (80 euros), on en arrive à une situation où la demande de visa devient un investissement si onéreux pour