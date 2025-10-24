La Lonase a inauguré le service ORL du centre de santé Philippe Maguilène Senghor ce jeudi. Cette composante de l'établissement de santé qui porte désormais le nom de l'éminent professeur El Hadji Malick Diop a été rénovée et équipée avec le truchement de la Fondation Lonase.

“La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation”. Ce jeudi, la Loterie Nationale sénégalaise a bel et bien expérimenté le deuxième postulat de sa devise. En effet, à travers sa Fondation, elle a réhabilité et fourni des équipements pour remettre sur pied le service oto-rhino-laryngologiste du centre de santé Philippe Maguilène Senghor. “Aujourd'hui, plus qu'un bâtiment nous accueillons une victoire collective. C'est le moment de saluer les partenaires comme la Fondation Lonase qui a pris en charge la reconstruction de cet édifice à 73%”, a révélé le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb.

Poursuivant son propos, M. Samb a magnifié les performances de sa commune dans le domaine sanitaire. “En matière de santé publique, Yoff reste devant dans tout l'arrondissement des Almadies. L'inauguration de ce jour est un point de départ pour une meilleure offre sanitaire plus accessible et plus humaine”. Enfin, il espère que ce genre d'expérience sera démultiplié un peu partout à travers le pays. Pour ce faire, il invite à une collaboration tripartite entre l'État, les collectivités territoriales et les structures gouvernementales.

Médecin de formation, le patron de la Lonase laisse d'abord entendre que ce soutien apporté au service ORL est tout sauf anodin. “Je suis bien placé pour savoir que le centre de santé Philippe Maguilène Senghor a besoin de soutien, pour le poids des consultations et pour maintenir un niveau d'offres de soins qualitatifs. Ce n'est pas pour rien que la réhabilitation de son service ORL a bénéficié d'une diligence rarement égalée, cependant, il faut le dire, d'autres projets n'ont pas eu droit à cette discrimination positive”, affirme le directeur général de la Lonase Toussaint Manga.

Selon toujours lui, une structure sanitaire qui joue le rôle d'un hôpital mérite tout l'appui nécessaire afin de répondre aux besoins des populations. Dans sa prise de parole, Toussaint Manga a rappelé le rôle de la structure qu'il dirige en plus d'organiser l'univers des jeux. “La Lonase au-delà des jeux, accompagne l'État dans la santé, le sport, l'éducation, etc. «(...) Les bénéfices à la nation» est bel et bien une réalité”.

MAMADOU DIOP