La destination de joueurs sénégalais aux USA reste une piste peu prisée par les clubs, ce n’est pas le cas pour l’Académy RISE de Thiès. Depuis 2022, l’académie a convoyé près de 7 joueurs au pays de l’oncle Sam et 2 en Europe. Fort de ce constat et des résultats obtenus, le président Doudou Diouf établi aux USA, réclame toujours son affiliation au niveau de la FSF et ne comprend toujours pas les blocages.

« On se bat pour obtenir notre affiliation auprès de la FSF depuis la création de RISE, on peine », souligne d’emblée Doudou Diouf, depuis les USA. Et de poursuivre : « Notre académie joue toujours au nom de l’université de Thiès, qui est affiliée à la ligue de Thiès. Et pourtant, depuis 2022, nous avons envoyé aux USA 7 joueurs : Bacary Tandjigora (Université de Virginie), Ben Assane Fall (Long Island Université LIU) Baye Mbaye (Rider Université, maintenant Pro à Knoxville FC), Pape Souleye Diouf (Université de Utah Valley), Ameth Diop (Université de Marshall), Junior Diouf (Université de Grand Cayon GCU) et Babacar Diallo (GCU). Ensuite, nous avons envoyé en Croatie Pape Amadou Wane, Oumar Diouf et Moussa Ndiaye au Locomotive Zagreb ».

Insistant sur les résultats obtenus par son académie, Doudou Diouf ajoute : « Nous avons fait notre preuve et des résultats. Depuis 5 ans, on court derrière notre affiliation. On a rempli toutes les conditions d’obtention. Qu’est-ce qui explique ce blocage ? Nous sommes une académie qui transfère des joueurs aux USA, ce n’est pas évident, ni facile de gérer de gros dossiers. Intégrer les universités américaines pour sports et études, ce n’est pas chose aisée. On ne se lève pas facilement un beau jour pour aller aux USA. Le sésame n’est pas gratuit. Il est temps qu’on nous régularise, qu’on ait une reconnaissance. D’autant plus que le concept de l’académie est copié sur le modèle américain sports-études ».

Petit Diop, coordonnateur RISE : « Nous avons réussi la montée en N1 »

Le coordonnateur de RISE, Petit Diop, établi à Thiès renchérit : « Nous jouons au nom de l’université de Thiès, qui est affilié à la ligue de Thiès. Ces derniers gèrent la partie administrative, on s’occupe des joueurs sur le terrain et des recrutements. La saison dernière, nous avons gagné le championnat régional. On a joué dans une poule de 7 équipes et nous sommes sortis premier. Nous avons enchaîné 12 matchs de poules, dont un nul, une défaite. A l’étape suivante, nous avons joué les play-offs avec des poules de 3 et nous sommes sortis vainqueurs. En somme, nous avons glanés 13 victoires. Donc, sur nos 16 matchs, nous avons obtenus 14 victoires, un nul et une défaite. Cela nous a permis de monter en national 2 cette année’’.

Il ajoute : ‘’Nous sommes vainqueurs finaliste de la ligue de Thiès en battant en finale DFSA de Mbour (2-1). Le chemin est long mais, en progressant, on parviendra un jour à se hisser en Ligue 1. C’était le cas de Diambars et Génération Foot qui ont connu ce même parcours. Donc, il n’y a pas de raison qu’on nous bloque toujours notre affiliation à la FSF. Nous sommes une académie en progression. Nous avons fait nos preuves et des résultats. Quand les gens veulent travailler, il faut les soutenir. Nous avons besoin de cette reconnaissance d’affiliation. Nous voulons être reconnus car, nous avons de grandes ambitions pour le football sénégalais. De grands entraineurs forment nos joueurs, notamment Ibnou Sarr, oncle de Pape Matar Sarr en Angleterre, Cheikhou Diouf, Pa Nzallé, Pa Diouf », renseigne-t-il.

