Après sa victoire lors des Locales, la coalition de l’opposition a conforté sa domination dans la commune des Parcelles-Assainies où elle a remporté tous les centres de vote de ladite commune.

La commune des Parcelles-Assainies reste solidement ancrée dans les mains de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi. Les premières tendances issues des résultats provisoires dans la commune des Parcelles-Assainies confortent la mainmise de Yewwi Askan Wi (Yaw). Dans le centre de vote de l'école primaire des HLM Grand-Médine où les responsables politiques de la majorité Amadou Ba et Mbaye Ndiaye, ainsi que le porte-parole d’Aar Sénégal, Thierno Bocoum ont exercé leur devoir civique, tous les bureaux de vote sont tombés dans l’escarcelle de Yaw.

Ainsi, dans le bureau de vote n°8, le coordonnateur national de l’APR a subi la loi de Yaw avec 140 voix, Benno se retrouvant avec 64 voix et Aar Sénégal ne comptabilise que 5 voix. Dans le bureau n°5 de l’ancien ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye, Yaw remporte le bureau de vote avec 170 voix contre 76 pour Benno.

Le même sort s’est abattu sur Thierno Bocoum dans son bureau n°3, qui a été défait par Yaw avec 191 voix ; il s’est retrouvé avec 9 voix et 89 voix pour Benno.

Dans tous les sept autres bureaux de vote, les mêmes tendances semblent conforter la victoire de Yaw, avec une nette avance dans le centre de vote. La déferlante Yaw ne semble pas aussi épargner l’ancien maire Moussa Sy, membre de la majorité présidentielle, qui a été défait dans son centre de vote à l’Unité 8.

Dans le centre de vote de l’Unité 10, qui compte le plus d'électeurs dans la commune, avec plus de 21 bureaux de vote, les amis de Sonko et Cie ont remporté tous les bureaux de vote. Ainsi, dans le bureau n°11, Yaw remporte la mise avec 159 voix, suivie de BBY avec 73 voix et Wallu complète le podium avec 13 voix. La même tendance semble se confirmer dans le centre de vote, avec une moyenne de 165 voix pour Yaw et une moyenne de 75 et 80 voix pour Benno Bokk Yaakaar, suivi en troisième position de Wallu.

Les mêmes tendances semblent se confirmer à l’école de l’Unité 14 où le maire Djamil Sané a exercé son devoir civique. Ainsi, sur les 21 bureaux de vote, la coalition Yaw a doublé le score de Benno Bokk Yaakaar, avec une moyenne de 150 voix pour Yaw et 80 voix pour Benno Bokk Yaakaar. Les mêmes tendances ont été aussi observées à l'école primaire de l'Unité 19 ou dans les 11 bureaux de vote, la victoire de Yaw ne souffre d’aucune contestation, dans la mesure où la coalition dirigée par Ousmane Sonko a remporté tous les bureaux de vote. Yaw se retrouve avec une moyenne de 180 voix contre 75 pour Benno et les autres coalitions Wallu, Aar Sénégal et Les Serviteurs/MPR ont du mal à se départager pour la troisième place.

