Prendre les dispositions qu’il faut pour ne pas courir le risque d’un échec du 5e Recensement général de la population et de l’habitat, en faisant signer des fiches d’engagement à l’ensemble des enquêteurs de terrain. C’est le souhait du préfet de Pikine.

Le Sénégal va démarrer son Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) sur l’ensemble du territoire, entre le 15 mai et le 15 juin. Le RGPH est l'ensemble des opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser, à publier et à diffuser des données démographiques, économiques et sociales se rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d'un pays. Les Nations Unies recommandent de le réaliser tous les dix ans. Dans cette dynamique, le Sénégal a pris l'engagement de réaliser tous les dix ans un recensement général de la population et de l'habitat, à travers l'article 18 de la loi statistique 2004-21 du 21 juillet 2004 modifiée et complétée par la loi statistique 2012-03 du 3 janvier 2012.

Ainsi, à l'instar des autres pays africains et suite aux recensements de 1976, 1988, 2002 et 2013, le Sénégal compte organiser son 5e RGPH-5 entre le 15 mai et le 15 juin 2023. La réalisation du RGPH-5 répond à la nécessité de mettre à jour la principale source de données sociodémographiques et de respecter les engagements nationaux et internationaux du pays sur la production régulière de données fiables, suite aux nombreuses mutations observées dans la société. Par conséquent, le RGPH-5 constitue une priorité majeure pour l'État du Sénégal. Ce qui justifie son inscription dans la 3e Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS-3) qui couvre la période 2019-2023 et la prise du décret n°2021-1198 du 20 septembre 2021, instituant le projet du RGPH-5.

Ce décret est complété par deux arrêtés : arrêté nº033730 du 20 octobre 2021 portant création du Comité technique national (CTN) du RGPH-5 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement. Arrêté nº033731 du 20 octobre 2021 portant création du Comité national de pilotage (CNP) du RGPH-5 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement. Le recensement s'avère être la seule opération de collecte de données pouvant fournir des formations fiables, exhaustives, actualisées et désagrégées au niveau le plus fin, notamment selon l'âge, le sexe et le milieu de résidence, sur la population et les conditions d'habitation des ménages.

Hier, en prélude à cette action, le préfet du département de Pikine a organisé un CDD.

Toutefois, selon Mouhamadou Moustapha Ndiaye, sa mise en œuvre demande la mobilisation d'importants moyens financiers, humains, matériels et logistiques, mais surtout l’adhésion des populations et l'engagement de toutes les parties prenantes pour une réussite des opérations. D'où la nécessité, selon lui, d'organiser des rencontres d'information et de sensibilisation avec les autorités administratives au niveau local. C'est dans ce cadre qu'il est prévu l’organisation d’une série de comités départementaux de développement (CDD).

L'objectif principal des CDD est de partager avec les autorités administratives locales les procédures du dénombrement. De façon spécifique, il s'agit, d’après l’exécutif local, de présenter le dispositif organisationnel du dénombrement ; présenter le dispositif de collecte et de transfert des données ; partager la méthodologie du dénombrement des populations.

‘’Il était attendu d’avoir un dispositif organisationnel du dénombrement qui est présenté, un dispositif de collecte et de transfert des données, la méthodologie de dénombrement des populations est partagée. A Pikine, il y a 7 834 agents de terrain qui vont être formés. Depuis plus d’un an, toutes les entités de l’Etat sont à pied d’œuvre pour sa réussite totale. Les débats ont révélé qu’il y a eu quelques menaces qui pèseraient sur la bonne conduite de cette opération de dénombrement. C’est la raison pour laquelle j’ai parlé d’un engagement citoyen qui doit animer l’ensemble des acteurs de ce processus. Ainsi, je demande au DG de l’ANSD de faire signer aux agents qui seront sur le terrain des fiches d’engagement qui leur permettront de ne courir aucun risque de sabotage. Il n’y aura jamais assez de sécurité pour ce genre d’étude. Une telle action permettra à tous les acteurs de faire tranquillement le travail sous peine de courir des risques au cas contraire’’, confie M. Ndiaye.

Le préfet lance un message à tout le monde, pour la réussite de ce recensement qui est d’une capitale importance, à ses yeux.

A signaler qu’au niveau national, 32 000 agents enquêteurs ont été recrutés pour un besoin de 27 000. Les 5 000 seront une réserve au cas où.

CHEIKH THIAM