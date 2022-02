Revoir la recomposition de la mouvance au niveau du département de Guédiawaye, c’est ce que demande le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt. Selon Racine Talla, lorsqu’on sort victorieux des élections, on doit mériter une certaine reconnaissance.

Après les élections locales, l’heure est l’évaluation au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans le département de Guédiawaye. À Wakhinane Nimzatt, où le maire réélu fêtait sa victoire avec ses militants, Racine Talla s’est félicité d’être arrivé premier sur 11 listes et d’avoir obtenu 10 conseillers municipaux qui vont représenter sa commune dans la ville. Le directeur général de la RTS en a aussi profité pour évoquer l’avenir politique de BBY dans ce département où son coordonnateur Aliou Sall a été battu.

‘’Ce que nous avons dit et qui est clair, est que nous ne sommes pas en train de dire que les communes qui n’ont pas réussi leurs élections n’ont pas travaillé. Ce n’est pas ce qu’on a dit. Lorsqu’on gagne, quand même, on mérite une reconnaissance. Nous allons tous travailler ensemble, mieux analyser la gouvernance de notre coalition au sein du département de Guédiawaye. Cela ne veut pas dire qu’on vise des personnes, des postes forcément. Mais il faut une autre manière de faire, parce qu’on va vers des Législatives. Est-ce que nous y allons sans nous concerter, regarder un certain nombre de choses en face et nous regarder les yeux dans les yeux ? Nous ne pouvons pas être majoritaires et continuer à tâtonner dans la coordination, dans le management de la coalition. Nous sommes une force et pour que cette force puisse être une de frappe, il faut un management intelligent, cohérent’’, a indiqué M. Talla.

En outre, il s’est félicité de la majorité confortable de la coalition BBY au sein du conseil municipal de sa commune. ‘’Comme vous le savez, le maire, pour qu’il ait des coudées franches, il faut qu’il s’appuie sur des délibérations de conseillers municipaux. On est tenu de respecter cette démarche et nous avons déjà l’expérience. Maintenant, il y a des chantiers, avec de préoccupations qui méritaient des solutions : une plus grande territorialisation des politiques publiques, lorsqu’on tient compte des moyens qui ne sont pas toujours suffisants des communes comme la nôtre’’ poursuit-il.

D’après lui, la leçon à apprendre de ce scrutin est qu’il faut être proche des populations. Il faut répondre à leurs préoccupations, parce que ce n’est pas toujours évident, lorsque le niveau central n’est pas suffisamment à l’écoute des préoccupations des communes. ‘’On a appris que la commune, le terroir est le lieu d’impulsion, à mon avis, des politiques publiques. C’est à partir des collectivités territoriales qu’on peut véritablement mesurer ce qu’il y a à faire, les priorités et les urgences. C’est pour cela que les priorisations ne peuvent pas se faire tout simplement qu’à partir d’une politique qui se mène au niveau central. C’est extrêmement important que l’articulation soit mieux instrumentalisée, à la limite une obligation dans ce qu’on appelle aujourd’hui la planification du développement national’’, a laissé entendre le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt.

CHEIKH THIAM