Rapatriement de migrants Sénégalais

Hier soir, près de vingt migrants sénégalais en situation irrégulière ont été rapatriés d’Algérie. Le vol a quitté l’aéroport d'Alger à 20 h (heure locale algérienne). Si ce retour soulage les familles, l’association Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) appelle à garantir des conditions d’accueil dignes et respectueuses des droits humains.

Adha rappelle les erreurs du précédent rapatriement de 33 Sénégalais en provenance du Niger, marqué par des conditions d’accueil indignes et un manque de soutien psychologique et médical. ‘’Ces manquements ne doivent plus se reproduire’’, insiste l’association.

Aujourd’hui, environ cinquante autres migrants sénégalais restent bloqués en Algérie et au Niger, dans des conditions précaires. Adha exhorte l’État sénégalais à mettre en place un dispositif d’accueil conforme aux standards internationaux de faciliter la réintégration sociale et économique des rapatriés, d’accélérer le rapatriement des migrants encore bloqués et de garantir un traitement digne et respectueux pour tous. ‘’Ces migrants sont avant tout des êtres humains en quête de sécurité et de dignité. Leur retour doit être empreint de solidarité et de compassion’’, conclut Adha.