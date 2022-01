Le Parti socialiste, par la voie de sa secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, a rendu hommage à l’ancien président malien Ibrahima Boubacar Keita dit IBK, rappelé à Dieu ce dimanche. Dans un communiqué, les socialistes reviennent sur les rapports qui liaient le défunt à leur formation politique. ‘’Bien qu’il fut malien, le président IBK, comme on l’appelait affectueusement, pouvait aussi, à juste titre, revendiquer sa sénégalité, pour avoir effectué une grande partie de ses humanités au ‘pays de la Téranga’ où il compte d’illustres amis, parmi lesquels le chef de l’Etat, le président Macky Sall, et feu le président Ousmane Tanor Dieng’’, indique la note.

D’après Aminata Mbengue Ndiaye, ‘’la présence d’IBK aux côtés du président Macky Sall, à l’occasion des funérailles du président Ousmane Tanor Dieng, le 17 juillet 2019, traduit bien sa fidélité en amitié’’. Elle a, en outre, indiqué que c’est en raison des relations personnelles particulières qu’il entretenait avec son défunt ami, que l’ancien président malien avait tenu, toutes affaires cessantes et, en dépit de ses lourdes charges, à l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.

‘’Je puis témoigner que le Parti socialiste ainsi que la famille biologique du président Ousmane Tanor Dieng garderont toujours du président IBK le souvenir d’un homme bon et profondément ancré dans nos valeurs africaines. Au nom du Parti socialiste du Sénégal, je m’incline pieusement devant la mémoire de ce grand homme politique et homme d’Etat dont la disparition constitue une grande perte, non seulement pour le peuple malien, mais également pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour l’Internationale socialiste à laquelle appartenait son parti’’.

Aminata Mbengue Ndiaye souhaite ainsi qu’avec la disparition de l’ancien président malien, s’ouvre pour ce pays en proie à de nombreuses crises, une nouvelle ère de paix et de concorde nationale.