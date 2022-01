La présidente de la Commission des lois, Dieh Mandiaye Ba, a été rappelée à Dieu hier. Cette native de Saint-Louis et militante de l’APR à Nioro (Kaolack) a également été une défenseure acharnée de la cause des femmes.

Au moment où les candidats aux 557 communes du Sénégal sont sur la dernière ligne droite de la campagne électorale qui mène au scrutin du 23 janvier, l’institution parlementaire dit adieu à l’un de ses éminents membres. Un député pas comme les autres qui se démarquait du lot de par la pertinence de ses idées, a tiré sa révérence, hier. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que Diéh Mandiaye Ba a été la première présidente de la Commission de l’économie générale, des finances, du plan et de la coopération économique de l’Assemblée nationale et durant ces trois dernières années, elle a dirigé la Commission des lois par où passaient tous les projets qui relèvent au moins de sept ministères : Intérieur, Justice, Décentralisation, Travail…

Sa disparition, ce 18 janvier à Dakar, constitue, d’après ses collègues parlementaires, un grand vide pour la deuxième institution du Sénégal. La rapporteuse de la Commission des lois a d’ailleurs du mal à accepter la nouvelle. D’une petite voie, Yéya Diallo est presque inaudible, mais tient à parler de cette femme combattante, de principe et de valeur qui a été fidèle au président Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yaakaar. ‘’Elle savait partager, donner de l’amour et rassurer. La Commission des lois a vécu des moments politiques très forts, mais la présidente a su être forte, debout pour défendre l’institution, mais aussi les positions de BBY. Il y avait des moments politiques où il n’y avait qu’elle et moi pour défendre le groupe et les projets de loi qui émanaient du gouvernement. Il fallait avoir une complicité et beaucoup de volonté’’, indique la responsable socialiste.

Yéya Diallo, qui a travaillé trois ans avec la responsable ‘’apériste’’ de Nioro dans la Commission des lois, reste marquée par ‘’sa compétence, sa rigueur et sa générosité intellectuelles’’. Elle renseigne à cet effet que la Commission des lois a perdu une présidente qui méritait son titre. ‘’La politique est ce qu’elle est, mais quelle que soit la circonstance, la présidente Diéh Mandiaye a été debout. En tant que jeune parlementaire, je témoigne avec le cœur lourd que l’Assemblée a perdu une grande dame, très respectueuse. On ne l’a jamais entendu prononcer des insanités, quelles que soient les tensions politiques. Elle a toujours été courtoise. Je pense que c’est un exemple’’, souffle-t-elle.

Marie Sow Ndiaye du groupe Liberté et démocratie salue, elle, la mémoire d’une collègue ‘’joviale et disponible’’ avec tout le monde, sans distinction de parti, une technocrate dans le vrai sens du mot. Alors qu’il s’agit pour le non-aligné Déthié Fall d’une dame ‘’qui se distinguait de par sa courtoisie et sa profondeur intellectuelle. J'avais particulièrement beaucoup d’estime pour elle. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à l'ensemble de mes collègues députés et à tout son groupe politique’’.

Défenseure de la cause des femmes

Au-delà de sa casquette de député, cette native de Saint-Louis est décrite comme une combattante de la cause des femmes. Yéya Diallo rappelle, à ce propos, que c’est sous son magistère que le projet de loi relatif à la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal a été défendu. ‘’Elle a été au début et à la fin dans ce processus-là. À chaque fois qu’on a touché à une femme, la présidente Diéh Mandiaye Ba a été debout pour la défendre. Elle a été un des précurseurs du combat des femmes à l’Assemblée nationale de quelque bord que ce soit. Toutes les femmes ont perdu une valeur sûre’’, renseigne la parlementaire.

Dans un message, le chef de l’Etat a rendu hommage à une ‘’femme engagée et d’une exquise courtoisie’’ et a ainsi présenté ses condoléances à sa famille et à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, Mme Dieh Mandiaye Ba est administrateur civil de profession, de la promotion 1990 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) du Sénégal, mais aussi économiste de formation avec une Maîtrise ès sciences économiques de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar (option : Gestion des entreprises). Dans sa carrière de fonctionnaire, elle a été, de 2005 à 2017, directrice du Centre national d’état civil au ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire et, par conséquent, ordonnateur délégué du Budget général de l’Etat du Sénégal.

En outre, rapporte-t-on, toute sa carrière administrative a été essentiellement consacrée à la conduite de la politique de modernisation du système d’enregistrement des faits et statistiques de l’état civil du Sénégal, avec une expérience de secrétaire générale de la commune de Rufisque, de janvier à août 1994.

HABIBATOU TRAORE