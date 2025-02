Cela fait quatre mois, depuis que le Premier ministre Ousmane Sonko a émis ses accusations contre l'ancien régime sur le tripatouillage des comptes publics. Depuis lors, tout le monde attend la Cour des comptes chargée de la certification du rapport à l'origine de ces attaques du Premier ministre.

Au début de ce mois, le Premier ministre informait lui-même que le “rapport” serait sur sa table. Pourquoi le gouvernement, qui semblait si pressé, tarde-t-il encore à le rendre public ? À moins que la haute juridiction ait demandé des informations supplémentaires, cette lenteur ne s'explique pas.

En attendant, la polémique a été ravivée par le dernier rapport de l'ANSD sur la situation économique et sociale nationale (SESN) 2022-2023. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie confirme, en tout cas, les chiffres qui ont toujours été donnés par l'ancien ministre des Finances Moustapha Ba. Il évalue l’encours de la dette de l’Administration publique centrale à 11 782,8 milliards F CFA, soit 68,4 % du PIB en 2022, et à 13 797,8 milliards F CFA en 2023. “En 2022, la dette publique était composée de 10 097,9 milliards F CFA de dette extérieure (85,7 %) et de 1 684,8 milliards F CFA de dette intérieure (14,3 %). En 2023, la dette extérieure s’élève à 9 244,5 milliards F CFA (67 %) et la dette intérieure à 4 553,3 milliards F CFA (33 %). Les engagements sous forme de garanties s’élèvent, en cumul, à 649,0 milliards F CFA en 2022 et à 570 milliards F CFA en 2023”, informe la source.

Nous sommes loin des chiffres annoncés par le régime actuel et seule la Cour des comptes pourrait aider à régler définitivement ce désordre dans les comptes publics.